Mañana se gradúa la primera clase de doctores en Quiropráctica formados totalmente en Puerto Rico

La Dra. Ana Judith Román, primera mujer puertorriqueña graduada de Neurología, y el Dr. Nelson Vélez, quien impulsó cambios a ley que regula la Quiropráctica en Puerto Rico, recibirán Doctorados Honoris Causa en Educación Médica y Educación, respectivamente, durante la graduación de la Universidad Central del Caribe (UCC).

Las distinciones se entregarán en la Quincuagésimo Primera colación de grados de la UCC, en la que se gradúa la primera clase de Doctores en Quiropráctica formados totalmente en la Isla.

En total, la UCC graduará 176 nuevos profesionales de la salud, entre ellos, 19 del Doctorado en Quiropráctica, 83 del Doctorado en Medicina y cinco doctorados y una maestría del Programa Graduado de Ciencias Biomédicas.

La clase graduanda 2022 de la UCC es la más numerosa en la historia de la institución y está integrada en un 67% por mujeres. En general, un 60% de los graduandos tienen honores Cum Laude, Magna Cum Laude y Summa Cum Laude, liderados por las clases de Ciencias Biomédicas y Consejería en Abuso de Sustancias, de las cuales el 100% cuenta con dichas distinciones académicas.

La celebración de esta histórica graduación de la UCC - que ocurre en momentos en que celebra su 45 Aniversario – también contará con invitados especiales, entre ellos: David O’Bryon, presidente de la Association of Chiropractic Colleges; Eugene Spilker, catedrático auxiliar de Keiser University; Craig S. Little, presidente del Council on Chiropractic Education; y Michael R. Wiles, decano de Medicina Quiropráctica en Keiser University y quien será el orador de la graduación.

“Este año, nuestra graduación hace historia por diversas razones, especialmente por los extraordinarios logros de nuestros estudiantes y por el grupo de 19 valientes que plantan bandera como los primeros quiroprácticos formados 100% en Puerto Rico. Durante esta celebración de los 45 años de nuestra institución, además, distinguiremos a dos reconocidos profesionales de la salud, que han hecho valiosas aportaciones a la Medicina y la Quiropráctica y que son modelos a emular para nuestros nuevos colegas”, destacó la presidenta de la UCC, Dra. Waleska Crespo Rivera.

La doctora Ana Judith Román, quien inició estudios en la Universidad de Puerto Rico a los14 años, estudió Medicina en la Universidad de Montepellier, en Francia, y se graduó en 1955. Tiene la distinción de haber sido la primera mujer neuróloga de la Isla. Además de sus aportaciones en ese campo, destaca su trayectoria como profesora universitaria, función que todavía, a sus 92 años, ejerce. La Dra. Román es, igualmente, socia fundadora de organizaciones sin fines de lucro como la Sociedad de Ayuda al Paciente con Epilepsia y la Asociación de Parkinson. La Dra. Román continúa activa en sus luchas por el derecho de todos a una educación adecuada y el acceso a los servicios de salud.

El doctor Nelson Vélez, graduado de Geografía, Ciencias Naturales y Política de la Universidad de Puerto Rico y con un doctorado en Quiropráctica de la Universidad Life, en Marietta, Georgia, presidió la Junta Examinadora de Quiroprácticos de Puerto Rico por casi 10 años, en varias etapas. Desde ese organismo, ha sido un férreo defensor de la educación y la práctica de la Quiropráctica y fue clave en la redacción y aprobación de las más recientes enmiendas a la Ley para Regular el Ejercicio de la Quiropráctica en Puerto Rico, en el 2020.