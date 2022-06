Estudiante no sale en foto de graduación por “vestido muy corto”, universidad la bloquea

El largo de su vestido impidió a una alumna de la Upaep tomarse la tradicional fotografía de graduación de la preparatoria, ya que las autoridades de la universidad señalaron que “era muy corto” y “no había sido revisada antes”.

A través de un hilo en su cuenta de Twitter, contó los hechos que ocurrieron el pasado 26 de mayo en la prepa Sur de dicha universidad cuando le indicaron que no podía tomarse la foto con el vestido que llevaba, a pesar de que otras compañeras llevaban otros iguales o más cortos.

Le pedí a mis compañeras si podía tomar foto a sus vestidos como evidencia de que había otras chicas con vestidos iguales o más cortos a las que si les permitieron el paso a la foto de generación (en cuando me autoricen la otra foto la adjunto al tweet) pic.twitter.com/tGtl55puqe — happyn’t carol (@caroolww) June 4, 2022

Incluso, ofreció opciones como acomodarse en un lugar de la parte trasera para que no se vieran sus piernas “y no salieran en la foto”, pero se negaron, por lo que le prestaron otro vestido, pero decidió no ponérselo, pues además no era su talla.

“La respuesta que me dieron después de este incidentes, cuando yo reiteré que había chicas con vestidos más cortos y con escotes fue que yo no tuve la suerte de que no me vieran. Tuve una junta con mi mamá y la directora y finalmente me reembolsaron mi dinero pero nunca me pidieron disculpas y no admitieron su error”.

La alumna compartió la denuncia en redes y recibió respuesta por parte del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminacion (Conapred), quienes le ofrecieron ayuda y vías de contacto para iniciar una queja.

Hola Carol, si necesitas orientación o iniciar una queja, te dejamos nuestras vías de contacto disponibles. pic.twitter.com/YiknXcFJep — conapred (@CONAPRED) June 4, 2022

Lo anterior desató un debate en dicha red social, en donde los usuarios comentaron sobre las prioridades de dicha institución, “que cuiden las armas y drogas que meten, en vez de las faldas que usan”.

Además, una alumna compartió parte del reglamento en que se menciona que “no se podrá mostrar la piel desnuda entre la parte superior del pecho y la mitad del muslo”.

También, otras estudiantes de la misma preparatoria compartieron que también fueron víctimas de la misma historia por portar vestidos que no eran considerados “acorde” por dicha institución, señalada como una de las universidades privadas más conservadoras de la ciudad de Puebla.