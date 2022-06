Pierluisi espera cumplir con requisitos de la EPA tras sanciones por emisiones de la AEE

El gobernador Pedro Pierluisi dijo el viernes que espera que su administración pueda cumplir con someter un Plan de Implementación revisado para disminuir las emisiones del gas tóxico, luego de la decisión de la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA) de sancionar al gobierno por incumplimiento.

“Bueno, ese fue el tema de mi conversación con el administrador de la EPA. En estos días que estuve en Washington, ya era de conocimiento público que el Departamento de Recursos Naturales sometió un plan de implementación estatal a comentario público y precisamente la Junta de Supervisión y el Negociado de Energía lo objetaron, entendieron que no cumplía con el Plan Integrado de Recursos y en vista de eso, la EPA realmente nos pide que no insistiéramos con ese plan y por eso ahora estamos en proceso de someter un plan revisado. Yo le alerté al administrador que no se va a poder someter, no se podía someter antes del 1 de junio o el 2 de junio, precisamente porque se requiere que haya un proceso de comentario público y eso toma como 30 días. Y las objeciones llegaron como en abril. Hemos estado preparando un plan revisado y ahora se va a someter para comentario público en este mismo mes de junio, luego de que termine ese proceso de comentario público. Ahí se le someterá de forma final a la EPA para su aprobación”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

“La fecha límite que es importante que cumplamos es la de final de año, porque la que ahora tenemos que se incumplió, porque el plan no se pudo someter después del proceso de comentario público y de contar con el aval de los entes regulatorios, es decir, el Negociado de Energía y la Junta. Pues ahora realmente la pena es que si fuéramos a construir una nueva facilidad industrial que tenga emisiones, pues los requisitos son mayores. Ok, los requisitos que impone la EPA, pero no hay ninguna facilidad en construcción que va a estar haciendo emisiones desde ahora hasta final de año. Así que lo importante en estos, en este próximo, qué es lo que yo discutí con el administrador de la EPA es que nosotros sometamos ese plan para la revisión de la EPA, por decir en cuestión de un mes, dos meses a lo máximo, y que entonces la EPA lo apruebe no en diciembre, sino por decir agosto, septiembre. Ese es el plan de trabajo que tenemos”, añadió.

Desde hoy viernes, comenzó, por parte de la EPA, una penalidad que obliga a reducir a la mitad las emisiones de dióxido de azufre, que emite la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), en su proceso de generar electricidad.

Las sanciones son para los municipios en donde la AEE tiene sus principales centrales generatrices: San Juan, Toa Baja, Cataño, Bayamón, Guaynabo, Guayama y Salinas.

El gobierno de Puerto Rico tiene hasta el 3 de diciembre de 2022 para evitar entrar en el segundo incumplimiento y por ende, que se le aumenten las sanciones.