Catalogan a Rodríguez Veve como una “desgracia” por proyecto que restringe el aborto

La psicóloga social Katherine Angueira catalogó como una “desgracia” a la senadora del Proyecto Dignidad (PD), Joanne Rodríguez Veve, por las enmiendas presentadas al proyecto 693 que proponen que una mujer que sufrió una agresión sexual pueda tener un hijo prematuro luego de cinco meses y medio de gestación en lugar de abortarlo.

En entrevista con la emisora radial WKAQ, Angueira, arremetió contra la senadora por la propuesta y el proyecto que fue aprobado ayer en la Comisión de Vida y Salud del Senado de Puerto Rico.

“Lo primero que tengo que reclamarle a la señora Rodríguez Veve es que ella es una desgracia al haber llegado al Senado de Puerto Rico a propiciar sus valores religiosos dentro de lo que es después de todo la pauta del Estado que se supone haya separación de Iglesia y Estado”, expresó.

“Esto es una situación onerosa, inverosímil, degradante que pretende rebajar a las mujeres que ya han sido violadas por personas abusivas, convertir al Estado ahora en un estado patriarcal violador, el Estado ahora es el que viola a las mujeres obligándolas a continuar con un embarazo o de lo contrario provocar un parto prematuro con todos los riesgos que eso conlleva también para que la mujer la obliguen a parir, así levantándose una industria en Puerto Rico de adopción, a ella le molesta que le pongan los puntos sobre las íes, pero hay que decirle las cosas de frente”, añadió Angueira en la entrevista radial.

Del mismo modo, la psicóloga denunció que desde el Senado, Rodríguez Veve pretende crear una “industria de adopción”.

“Ahora aquí se pudiera promover una campaña de violadores para obligar a las mujeres a parir niños para ponerlos en adopción. Así de asqueroso, así de retrógrada es la señora Joanne Rodríguez Veve”, indicó Angueira.

Por su parte, la senadora, Joanne Rodríguez Veve, respondió en el mismo espacio radial a las expresiones de Angueira. Esta aseguró que será opción de la mujer si decide terminar con el embarazo antes de las 22 semanas y luego de este término podrá escoger si se realizará un parto prematuro.

“El proyecto plantea que una mujer tiene 22 semanas, es decir cinco meses y medio para tomar la decisión si continúa o no continúa con un embarazo. Son cinco meses y medio, ahora qué dice el proyecto, después de los cinco meses y medio como norma general, una mujer no puede terminar con la vida de un bebé que ya un médico determine que puede sobrevivir fuera del vientre”, expresó Joanne Rodríguez sobre la enmienda al proyecto.

En cuanto a las expresiones de Angueira, la senadora aseguró que esta no conoce sobre el contenido del proyecto 693.

“Tengo que pensar que la señora Angueira no se ha leído el Proyecto 693 con las enmiendas porque lo que ella dice no es lo que dice el proyecto, el proyecto no obliga a mujer alguna a inducir un parto prematura, el proyecto le da la opción a mujeres que han pasado por una agresión sexual a que después de los cinco meses y medio si no abortaron antes, se les está diciendo puedes escoger, tú decides si quieres llevar el embarazo a término o si quieres que se te induzca un parto antes de tiempo”, expresó.

Rodríguez Veve también lamentó los ataques que le hiciera Angueria en la entrevista.

“Por otra, parte lamento las expresiones de la señora Angueira y la forma en que se expresa, ella podrá diferir de cómo se debe o no se debe regular la práctica del aborto y tiene todo el derecho a decirlo pero recurrir a un ataque personal lo que hace es desvirtuar la discusión y no contribuye a un ejercicio respetuoso”

La Comisión de Asuntos de Vida y Familia del Senado anunció hoy que el proyecto 693 que restringe el aborto a 22 semanas, recibió enmiendas para que una víctima de violación pueda “optar” por un parto prematuro, si un médico determina que no se pone en peligro a la madre ni a la criatura.

“En el caso de las violaciones, establecieron en el proyecto que, si una madre está saludable y ese bebé de cinco meses y medio o más, que está saludable también y ya el médico determina que pudiera sobrevivir fuera del vientre, en esos casos no se podría terminar con la vida de ese bebé. La madre tendrá la opción de procurar un parto prematuro, para entonces no tener que estar los nueve meses embarazada”, señaló la senadora Johanne Rodríguez Veve, presidenta de la Comisión de Vida y Familia y una de las autoras de la controversial pieza legislativa a Las Noticias TeleOnce.

Rodríguez Veve dijo que esa sería una excepción dentro del proyecto en el caso de que la mujer sea víctima de una violación. Indicó, además, que solo habrá tres excepciones para terminar un embarazo a partir de las 22 semanas de gestación. Estas serían que la madre esté en riesgo de vida o muerte o de incapacidad severa, que haya una anomalía fetal incompatible con la vida o que el médico determine que el bebé no puede sobrevivir fuera de la barriga de la mamá.