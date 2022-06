Alcaldesa de Salinas presenta presupuesto para nuevo año fiscal

La alcaldesa de Salinas, Karilyn Bonilla Colón compareció en la noche de ayer ante la Legislatura Municipal su Mensaje de Presupuesto para el año fiscal 2022-2023 que inicia el próximo 1 de julio, donde detalló todos los trabajos encaminados para garantizar los servicios que requiere la ciudadanía de la denominada Capital del Mar Caribe.

“Conforme a la realidad fiscal, los alcaldes de los 78 municipios, en todo Puerto Rico, nos hemos mantenido firmes en defender los recursos, que no son nuestros, sino de ustedes, los ciudadanos. La importancia que tienen los municipios de Puerto Rico se evidencian en los empleos de miles de trabajadores y los servicios directos para atender las necesidades de nuestra gente y nuestras comunidades. Como presidenta del Comité de Estabilidad Fiscal de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, hemos presentado propuestas al Ejecutivo, al Legislativo y a la Junta de Control Fiscal, para inyectar nuevos ingresos al Fondo de Equiparación Municipal, que es nuestro principal ingreso”, señaló la Alcaldesa.

“Ese fondo no es otra cosa que una manera de hacer una distribución justa y más equitativa entre los municipios de mayor tamaño y recursos y los más pequeños. Esto parte de la realidad histórica de que el puertorriqueño se mueve a otros municipios para trabajar o hacer sus compras, pero recibe los servicios en un pueblo diferente. Pero la Junta de Control Fiscal se empeña en llevar ese fondo a cero. Me hubiese gustado decirles que nuestros reclamos fueron atendidos, pero lamentablemente no es así. La amenaza de eliminación de dicho fondo es real. Un fondo que originalmente era de $350 millones y que se distribuía entre los 78 municipios mediante fórmula, para el próximo año fiscal sólo le quedarán $44 millones y para el 2024 quedará en cero. ¿Qué significa esto? Más de 30 municipios están en peligro de cesar sus operaciones. Sin embargo, nos obligan a seguir pagando la deuda del Gobierno”, argumentó Bonilla Colón.

La realidad prevaleciente es que aunque suene insólito, los municipios pagan millones de dólares en deudas del Gobierno Central, como por ejemplo: la tarjeta del Plan de Salud Vital, emisiones de bonos y la quiebra del Sistema de Retiro. Para el Municipio de Salinas, esto representa una reducción sustancial en los ingresos que se remesan a través del CRIM. La Alcaldesa presentó una tabla se refleja la disminución por cada año fiscal, que va de $6,806,770.14 en 2013-2014 a $3,787,273.29 al 2022-2023, representando un recorte de casi un 50% en los ingresos municipales.

“Ustedes saben mejor que nadie, la situación fiscal que heredé al comenzar mi mandato en el año 2013. Y también saben que hemos sido responsables en el manejo de los fondos, estableciendo prioridades y cumpliendo con nuestras obligaciones. Gracias a ello, les puedo decir que mantenemos un superávit acumulado por cuarto año consecutivo, a pesar de los recortes y los retos fiscales. Desde los municipios, una vez más estamos dando el ejemplo de eficiencia gubernamental”, detalló la Alcaldesa.

Bonilla Colón presentó además los logros más sobresalientes del año fiscal que recién termina, como la reducción en la incidencia criminal. “Los esfuerzos que día y noche realiza nuestro personal del honroso Cuerpo de la Policía Municipal han tenido un fructífero resultado en la reducción de la incidencia criminal en nuestro pueblo. Las estadísticas de la Policía de Puerto Rico reflejan una reducción de un 90% en delitos en los pasados 10 años”, señaló.

Ante el inicio de la temporada de huracanes, ya Salinas tiene listo su Plan Operacional de Emergencias certificado, se continúa la campaña de preparación familiar y los trabajos de mitigación con la limpieza de zanjas y quebradas. Recientemente se recibió un nuevo camión de agua potable y equipo de rescate con una inversión de $178,995.00.

Con relación al bienestar social, se destacó que por medio de los fondos CDBG-COVID 19c el Municipio de Salinas logró reactivar uno de los servicios más necesarios para atender a los adultos mayores y con problemas de movilidad, destinándose $534,838 para el programa de asistencia en el hogar, mejor conocido como ‘amas de llave’ el cual está disponible para personas de bajos y moderados recursos.

Mediante un acuerdo colaborativo con Sur Med Medical Center, el Municipio estableció una nueva Sala de Emergencias en la Comunidad Coco para el beneficio de toda la población de dicha zona y de la montaña. Con el establecimiento de las salas de emergencias de Sur Med Medical Center Coco y Comunidad Coquí, se reubicó el personal de enfermería en la Oficina de Servicios Integrados de la Comunidad Parcelas Vázquez, para crear el programa ‘Home Care’ Municipal con visitas al hogar con personal de enfermería, a la población adulta y con necesidad de servicios básicos de salud.

Al ser un municipio eminentemente turístico, Salinas trabajó junto a la Compañía de Turismo de Puerto Rico, ‘Explora Salinas’, para impulsar el turismo local. “Cada año, nos atemperamos a las necesidades de nuestros visitantes y a su vez trabajamos con presentar a Salinas como destino turístico de clase mundial. A pesar de la pandemia, retomamos las rutas ecoturísticas por nuestra bahía y recursos naturales, tenemos proyectado ampliar nuestra oferta a través de nuevas experiencias como el ‘paddle boarding’ y el buceo”, detalló la Alcaldesa.

De igual forma, Salinas comenzó a promocionar el Corredor Turístico de la Montaña, que incluye Hacienda los Maldonado, La Curva del Árbol Renace, El Crucifijo, Hacienda Isabel, Albergue Olímpico, entre otros lugares de interés de la zona montañosa. Otra de las novedades más celebradas por los ciudadanos presentes en las facilidades de la Legislatura Municipal, fue el sonado logro del primer club de robótica municipal ‘Salinas Robotics Team’, quienes lograron en su primer año de competencia, no solo el campeonato nacional, sino el campeonato latinoamericano, permitiendo así representar a Puerto Rico en el mundial celebrado en Dallas, Texas.

“El equipo Salinas Robotics Team 2242B logró entrar a los cuartos de finales, alcanzando el octavo lugar de 73 participantes en su división. Hoy nos acompañan parte del grupo de jóvenes, que se ganaron el respeto de un pueblo y de sus competidores. Nuestra juventud está dando cátedra de que cuando se trabaja en equipo se logran grandes resultados. Adelante siempre. Estos logros se suman a las iniciativas deportivas, culturales, artísticas y laborales de nuestra gente buena de Salinas. Para ellos, y para todas nuestras comunidades, es que trabajamos día a día”, finalizó la alcaldesa Bonilla Colón.