Denuncian “caos” con las luces del AutoExpreso

Luego de que se restableciera el sistema de AutoExpreso que sufrió un ataque por parte de un ‘hacker’, ciudadanos aseguran que aún persisten problemas con la operación del mismo.

En el programa Lo Sé Todo, el presidente de Pro Sol UTIER, Ángel Pinto, denunció que las luces de los peajes no están funcionando correctamente y que aún hay “caos” en el sistema de la compañía compañía administradora, Professional Account Management (PAM).

“El problema de AutoExpreso no ha terminado, no se ha solucionado y se incrementa, ellos no ha resuelto el asunto con el pago de AutoExpreso, el funcionamiento de la compañía PAM que no está operando a cabalidad porque el equipo no está funcionado, los lectores no están leyendo, te sale la luz roja, te sale la luz verde aunque tengas o no tengas balance, en muchas ocasiones no se registra, tampoco el sistema en las aplicaciones ni el sistema ni en las páginas de AutoExpreso te salen la cantidad de peajes que transitaste en la época del pasado 16 ( de abril) que fue cuando colapsó el sistema por los supuestos hackers, al día de hoy el sistema no está operando, es un caos”, indicó Pinto.

Pinto también indicó que en varios peajes la bombilla que indica el balance de AutoExpreso no prende correctamente.

Luego de que fuera “hackeado” en abril, el pasado 20 de mayo La Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) anunció que tras completar medidas de seguridad en el sistema de AutoExpreso, la empresa Professional Account Management (PAM), reinició el funcionamiento del sistema ese fin de semana.

Los conductores tienen un periodo de gracia hasta el viernes, 1ro de julio de 2022, para que puedan saldar los peajes acumulados entre el 16 de abril de 2022 y el 23 de mayo de 2022 sin incurrir en multas ni penalidades. Durante este periodo no habrá multas por las transacciones de peajes acumuladas a partir del 16 de abril de 2022, para que los conductores salden los peajes acumulados que no estaban visibles hasta este momento.