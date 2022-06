Ciudadanía bajo la libre asociación será clave en las negociaciones para el proyecto congresional de estatus

Tras la visita a Puerto Rico de este fin de semana para discutir el borrador de legislación de estatus con los sectores políticos, la expectativa del congresista Raúl Grijalva es radicar formalmente la medida, realizar una sesión de enmiendas, aprobar el proyecto en el Comité de Recursos Naturales –que preside el representante por Arizona– y llevarla a votación en el hemiciclo antes que concluya el presente mes.

“Quisiéramos terminar el trabajo nuestro del comité como miembros, y eso incluye la Cámara de Representantes en general, un voto antes del fin de mes de junio. Es lo que estamos buscando”, expresó Grijalva esta tarde.

Grijalva asistió a una reunión en La Fortaleza con el gobernador Pedro Pierluisi, en lo que marcó el inicio de la visita congresional de la que también participan las representantes boricuas del estado de Nueva York Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio Cortez, así como la comisionada residente Jenniffer González.

Mañana, los legisladores federales sostendrán reuniones con el liderato de los cinco partidos políticos en Puerto Rico, mientras que el sábado habrá encuentros con líderes del Partido Republicano y el Partido Demócrata en la isla, previo a una sesión pública donde se recibirá el insumo de ciudadanos que se hayan registrado para participar de la actividad en el Centro de Convenciones.

Uno de los elementos del borrador que levantó controversia al anunciarse hace dos semanas fue el tema de la ciudadanía estadounidense bajo el estatus de la libre asociación, cuyo lenguaje incluido en el anteproyecto deberá ser “perfeccionado”, según reconoció Velázquez.

“Continuamos negociaciones incluyendo con expertos en el área de ‘citizenship’ (ciudadanía) del Comité de lo Jurídico. Entiendo que el lenguaje tiene que ser perfeccionado, tiene que haber ‘finesse’ en términos de las diferentes secciones que hablan de ciudadanía. Hay conflictos en término de cómo se describe la sección en una sección y otra sección. En eso estamos trabajando y vamos a continuar las negociaciones para que no quede duda con relación a la ciudadanía bajo la libre asociación”, manifestó la veterana congresista niuyorquina.

En una de las secciones del borrador se da entender que, bajo la libre asociación, la ciudadanía estadounidense por nacimiento solo estaría disponible para la primera generación de puertorriqueños posterior al cambio de estatus.

Sin embargo, en las instrucciones que se ofrecerían en la papeleta del plebiscito de estatus que propone el borrador, se expresa que la ciudadanía por nacimiento se extendería a lo largo de la duración del primer pacto entre ambos países soberanos.

“Obviamente yo favorezco el borrador del proyecto como está, pero hay un proceso de foros que se está haciendo aquí que todavía no ha empezado donde vamos a escuchar el ‘input’ de la gente. No voy a adelantarme en cuanto a si voy a favorecer o no cambios en el lenguaje de la ciudadanía porque yo, como buena abogada, quiero leerlo. El diablo está en los detalles”, dijo, por su parte, González.

González, junto al congresista puertorriqueña de la Florida Darren Soto, había presentado un proyecto de admisión de Puerto Rico como estado, al tiempo que Velázquez y Ocasio Cortez habían propuesto que el Congreso avalara la celebración en la isla de una asamblea de estatus que considerara todas las alternativas no coloniales.

El borrador, que se ha presentado como una legislación de “consenso” entre ambos grupos, fue negociado principalmente por González y Velázquez, con la mediación de líder de la mayoría demócrata en la Cámara baja federal, Steny Hoyer.

Cerrada la puerta al ELA territorial

Velázquez, por largos años una aliada del Partido Popular Democrático (PPD), recalcó que el Estado Libre Asociado existente representa un estatus “colonial” y “territorial”, por lo que no tendrá cabida en cualquier legislación que se considere en el Congreso. De esa forma, respondió a los reclamos que ha hecho el liderato del PPD, incluyendo a su presidente, José Luis Dalmau, y el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, que se han opuesto al lenguaje del borrador por excluir la opción territorial.

“Hemos estado claros que esto es un proceso para descolonizar a Puerto Rico y obviamente el estatus actual es un estatus territorial, colonial. Le damos la bienvenida a aquellos que favorecen el ‘enhancement’ (mejora) del ELA que sea no territorial, no colonial, que nos presenten cuál es esa opción. Estamos aquí para escucharlos, que nos digan cuál es la opción del ELA no territorial y no colonial”

“Nadie puede cuestionar en Puerto Rico, es imposible cuestionar la falta de democracia que tenemos en Puerto Rico bajo el estatus actual. En Puerto Rico no hay plena democracia, no puede haberla cuando somos ciudadanos de una nación y no votamos por el presidente de esa nación, y no puede haberla cuando somos ciudadanos de una nación y no tenemos representación con voto en el Congreso. Como muy bien dijo Nydia Velázquez, algunos en el Partido Popular no admiten eso”, añadió, por su parte, el gobernador Pierluisi.

Grijalva, en tanto, insistió que el objetivo de la legislación es la “descolonización” de Puerto Rico.

La comisionada residente mencionó que uno de sus esfuerzos estará dirigido a buscar apoyo a la legislación en el bando republicano. Desde que se anunció el borrador el 19 de mayo, González ha sido la única figura del Partido Republicano que ha apoyado abiertamente la medida.

“Siempre va a haber excusa de un lado u otro, dependiendo de quién esté en el poder, quién esté en mayoría, en decir si el proyecto es bueno o malo. Ha habido veces en que los republicanos han radicado legislación y cuando cambia el poder están en contra, y pasa en los dos lados. Pasa aquí en Puerto Rico también. No voy a esperar a decir que la delegación va a votar de ‘X’ o ‘Y’ manera. Yo sí voy a buscar republicanos que respalden esta medida”, dijo, recordando que su proyecto proestadidad llegó a obtener el respaldo de 19 congresistas republicanos.

En la Cámara, dominada por los demócratas, se requiere mayoría simple para que una medida avance, pero en el Senado hace falta el apoyo de 60 de los 100 legisladores, lo que implica que se necesitan por lo menos 10 republicanos.

“El enfoque en el Comité va a ser sencillamente terminar con este tema y de ahí buscar y asegurar 218 votos, la mayoría que se necesita para pasar cualquier propuesta. Si nos toca que republicanos que sean parte de esto o la mayoría que sean demócratas, no importa. Lo esencial es alcanzar ese número”, dijo Grijalva en referencia al proceso en la Cámara de Representantes.

Mañana, antes del mediodía, los congresistas y la comisionada residente se reunirán con el liderato del PPD y el Partido Independentista Puertorriqueño. En horas de la tarde, las reuniones serán con el Partido Nuevo Progresista, el Movimiento Victoria Ciudadana y el Proyecto Dignidad.

González, previo al encuentro de hoy en La Fortaleza, dijo que a las reuniones con los partidos podrán asistir los legisladores de cada delegación.

El borrador del Puerto Rico Status Act dispone que se celebraría un “plebiscito inicial” el 5 de noviembre de 2023 entre las tres alternativas no territoriales: estadidad, independencia y la libre asociación. Si ninguna de las alternativas recibiera más del 50% de apoyo en ese referéndum, un segundo proceso se realizaría el 3 de marzo de 2024 entre las dos opciones que más votos recibieran en el primer plebiscito.