“Tony” Valentín gana premio Dirigente del Año en la pelota Doble A

El exjugador de las Grandes Ligas y mentor de Atenienses de Manatí, José “Tony” Valentín, fue escogido Dirigente del Año de la temporada 2022 del Béisbol Superior Doble A con el apoyo de los periodistas y comentaristas deportivos que participaron en la votación, coordinada por Federación de Béisbol de Puerto Rico.

Valentín obtuvo 13 votos, seguido por Edwin Cuadrado (Yabucoa) con nueve, Juan Carlos Montero (Salinas) con nueve, Juan ‘Igor’ González (Cayey) con seis, Joel Rivera (Aguada) con cinco y Lino Rivera (Guaynabo) con dos. Obtuvieron un voto Susano Pérez (Gurabo), Omar López (Cabo Rojo) y Félix ‘Pompi’ Vega (Hormigueros).

“Es un logro que hay que aceptarlo. El trabajo como dirigente, no solo los resultados, fue algo bien trabajado. Desde que se pusieron en comunicación conmigo para correr este equipo, hice de todo. Fui gerente general y dirigente. Lo acepté porque sabía que había material y talento para que el equipo fuera uno ganador”, expresó el Dirigente del Año.

Con Valentín al mando, Manatí registró el mayor progreso de la fase regular de todo el torneo. Los Atenienses llegaron primeros en la sección Norte con 12-4 después de haber ocupado el sótano en 2021 con 3-9.

“Aunque esto es un premio que se nombra de manera individual, la verdad que es que sin el esfuerzo de los muchachos yo no hubiera obtenido este trabajo. Como dirigente uno toma la decisión, pero si el equipo no ejecuta no sale. Es todo a base de cómo el equipo ejecute las cosas. Hubiera querido llegar más lejos, pero este equipo tiene mucho futuro. Todavía le faltan unas piezas, esto apenas está comenzando. Queremos llegar hasta lo último”, indicó.

Es el segundo año consecutivo que un exjugador de las Mayores gana el premio Dirigente del Año del Béisbol Superior Doble A. En 2021, lo logró Juan ‘Igor’ González como piloto de los Grises.

“Le dedico este premio a mi familia que siempre estuvo apoyándome en todo, a mi esposa, al igual que mis padres y los muchachos del equipo”, añadió.

Últimos diez ganadores del premio Dirigente del Año:

2011 - Abner Ortiz - Toa Baja

2012 - Efraín “Cano” García - Cayey

2013 - Ángel Víctor Martínez - Sabana Grande

2014 - Víctor Austin Rodríguez - Guayama

2015 - Jorge Aranzamendi - Cabo Rojo

2016 - Carlos Ferrer - Humacao

2017 - Iván ‘Ivancito’ Rodríguez - Loíza

2018 - Roberto ‘Pupy’ Rodríguez - Camuy

2019 - José Ponce - Manatí

2021 - Juan ‘Igor’ González - Humacao

2022 - José ‘Tony’ Valentín - Manatí