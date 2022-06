Nuevo presidente de la UPR aún no negocia su salario

El nuevo presidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Luis A. Ferrao, actual rector del Recinto de Río Piedras, aún no negocia lo que será su compensación al frente del primer centro docente del país.

En entrevista con Metro, el académico sí afirmó que no cree que su salario vaya a estar cerca de lo que ganaba el pasado presidente de la UPR, Jorge Haddock, quien tuvo un contrato de $240 mil anuales. Ferrao dijo que ni siquiera ha hablado con la Junta de Gobierno de la UPR sobre lo que será su salario.

“No he discutido salario, no he hablado del salario. Ni la junta, ni yo hemos hablado de salario. Ese salario de Haddock, eso fue a través de un contrato que se hizo. Yo no he hablado de salario y no creo para nada que vaya a llegar a esa cantidad”, expresó el funcionario.

El académico fue seleccionado como nuevo presidente de la UPR la semana pasada luego de un extenso proceso que culminó con la votación de los integrantes de la Junta de Gobierno del sistema universitario estatal. Con ocho votos a favor de 12, el organismo rector del primer centro docente del país eligió a Ferrao como presidente de la institución sustituyendo a Mayra Olavarría quien ocupó la posición de forma interina desde agosto del 2021.

De otra parte, Ferrao aseguró que cree en la reivindicación de los derechos de los trabajadores y tiene el deseo de, una vez asuma la posición, trabajar con el convenio colectivo y el retiro de los empleados universitarios. Los pasados presidentes en propiedad e interinos de la UPR no han alcanzado la firma de un convenio colectivo en la Hermandad de Empleados Excentos No Docentes (HEEND). El proceso ha estado en mediación del Departamento del Trabajo en varios puntos.

“Creo en esa justicia hacia nuestros empleados por varias razones, son parte esencial de la comunidad y debe trabajarse eso. Mientras la presidenta esté en su posición yo voy a respetar eso, pero personalmente hemos hablado sobre el tema y creo que sí el convenio debe llevarse a los acuerdos. Sí es mi deseo que ese convenio se firme lo antes posible”, aseguró Ferrao.

Añadió que es beneficiario del sistema de retiro, pero es un asunto sensitivo pues la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) tiene unas exigencias que “hay que respetar”.

“Las exigencias de la JSF han puesto como condición para aprobación de parte del presupuesto la firma de unos acuerdos… Es un tema delicado, pero mi intención es que el sistema de retiro sea el adecuado para los que estamos y nos vamos a beneficiar dentro de poco del mismo. Para las otras generaciones que por lo menos esté financiado adecuadamente, y eso es parte de las exigencias de la Junta”, mencionó Ferrao.

Ferrao sostuvo que el promedio de edad en Puerto Rico está subiendo, lo describió como un “envejecimiento progresivo de inversión de la pirámide demográfica”.

Esto representa un problema debido a que las personas se han empezado a retirar o lo harán pronto y los jóvenes que podrían sustituirlos se están mudando del país.

“Hemos tenido que contratar mediante contrato temporero a una serie de empleados porque si no sencillamente habría tareas que se dejarían de hacer y no podemos darnos el lujo. Hay un problema en el país, estamos en una sociedad donde el promedio de edad está subiendo, ya acercándose a los 50 años…Hay un envejecimiento progresivo De inversión de la pirámide demográfica. A medida que no hay nacimientos, que emigra la juventud, se están quedando en el país unos segmentos poblacionales que van a estar retirándose, a parte de los ‘baby boomers’ que es una generación gigantesca que ya se está retirando”, dijo Ferrao.