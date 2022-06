Municipios asociados listos para temporada de huracanes 2022

El presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, Luis Javier Hernández Ortiz señaló en la mañana que hoy que conforme a las reuniones que se han ido llevando por los alcaldes asociados, los municipios están listos para el inicio de la temporada de huracanes señalada para hoy miércoles, 1 de junio de 2022.

La temporada, según señala el Centro de Predicción Climática de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) termina el 30 de noviembre de 2022. Se ha pronosticado entre 14 a 21 tormentas de vientos de 39 millas por hora o más, y entre 6 a 10 huracanes con vientos de 74 millas por hora o más. De estas formaciones, de tres a seis podrían ser de gran intensidad, es decir, categoría 3, 4 o 5 que alcanzan vientos de 111 millas por hora o más.

“Estamos ante la realidad de que la mitad de cada año estamos bajo el asedio de estos fenómenos meteorológicos, y la experiencia nos ha llevado a estar preparados. En el caso de los Municipios, puedo señalar con conocimiento de causa que estamos preparados, pero es importante que las entidades como la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), LUMA Energy y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), estén listas también”, señaló el también alcalde de Villalba.

“Número uno: nosotros entendemos que los sistemas de la AEE aún están muy frágiles, número dos, las mejoras esperadas de las las infraestructuras no se han terminado, en términos de postes y líneas, capacidad de generación eléctrica, y número tres, los generadores eléctricos que se supone tenga la AAA para que se pueda suplir agua en caso de apagones regionales o generales. Nosotros los alcaldes hemos estado dando seguimiento tanto a la AEE, como a LUMA y a la AAA”, detalló Hernández Ortiz.

El presidente de los alcaldes asociados señaló además que los municipios han hecho inversiones importantes en equipo para duplicar el esfuerzo y la respuesta ante situaciones de emergencia. “Ya es de conocimiento y aceptación general que los Municipios somos la primera línea de servicio en situaciones de emergencia, y durante el año entero. Nosotros estamos listos, pero no podemos decir lo mismo del gobierno central, particularmente todo lo relacionado a la AEE, LUMA y AAA. Nosotros tuvimos una reunión en nuestra sede con el componente del Departamento de Seguridad Pública (DSP) para conocer cuán integrados estaban sus planes con los Municipios. Nosotros solicitamos ver el plan del DSP, lo solicitamos personalmente al Secretario Alexis Torres y a Nino Correa, de Manejo de Emergencias, el plan que tenían, y al momento no lo vemos visto. Mi llamado, nuevamente, es a que tengamos esta contestación sobre el plan de seguridad. La experiencia nos indica que cuando trabajamos en coordinación, avanzamos más”, finalizó Hernández Ortiz.

El pasado jueves 26 de mayo, el Gobernador declaró a la prensa que Puerto Rico “está a otro nivel” en cuanto a la preparación para la temporada de huracanes, pero a preguntas de la prensa, Pierluisi no precisó cuánto tiempo tardaría restaurar el servicio energético, en caso de que colapse. Señaló que insistirá con la Junta de Supervisión Fiscal en que avale la eliminación del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) sobre artículos necesarios para la temporada de huracanes durante un fin de semana para que así la gente pueda hacer sus compras. Al momento, la fecha para esa venta ha sido aplazada para el fin de semana del 17, 18 y 19 de junio.

En el caso de Isabela, el alcalde Miguel ‘Ricky’ Méndez Pérez señaló que “en el caso de las escuelas estamos listos con los catres, tanto el personal de Manejo de Emergencias como de Emergencias Médicas Municipal, estamos bien preparados. Tanto el CDT Municipal como el Centro Isabelino de Medicina Avanzada (CIMA) están listos para la temporada de huracanes, aplicando toda la experiencia previa que hemos tenido. Hay cosas que los municipios podemos controlar, y otras no. Por eso es importante que tanto LUMA, como la AEE y AAA no han presentado un plan. Particularmente el DTOP tiene la PR459 y PR466 y PR113 están bien necesitadas de reparaciones, y momento no tenemos los detalles de cómo la agencia va a tratar este tema”.

Por su parte, la alcaldesa Julia Nazario Fuentes de Loíza, señaló que en el caso de su municipio están bien avanzados con los trabajos en el Centro de Servicios Municipales Carlos Escobar López, la antigua escuela que estaba en desuso y fue habilitada para ofrecer variedad de servicios. Allí ubica el superrefugio para albergar hasta 600 personas, con espacios separados para personas encamadas, lavandería, cocina, área para niños y zona para mascotas.

En Maricao, el alcalde Wilfredo ‘Juny’ Ruiz señaló que “hemos estado todo el este año limpiando las vías públicas, talando y podando árboles para manejar las situaciones que surgen con los vientos. “Con los limitados recursos disponibles hemos limpiado cuerpos de agua, pero aún esperamos por que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) cumpla con la promesa de ayudarnos en la limpieza del Río Maricao. Ese río, Dios no lo quiera y se inundara, afectaría las labores de los 800 empleados de la farmacéutica Fresenius Kabi, que está a la salida del centro urbano. Yo solicito un compromiso mayor con nuestros pueblos de la montaña”. El alcalde Ruiz confirmó que tiene habilitadas y certificadas las escuelas que servirían de refugios en Maricao.

En el oeste, el alcalde de Quebradillas, Heriberto Vélez Vélez informó que “a través de todo el año el personal municipal realiza labores de limpieza de quebradas, alcantarillas, mantenimiento y ornato de las vías de rodaje así como limpieza de las facilidades municipales para identificar y desechar artículos que puedan convertirse en proyectiles que ocasionen daños a la vida o propiedad. También aumentamos nuestra flota de camiones para el suplido del agua”.

Finalmente, la alcaldesa de Barceloneta, Wanda Soler Rosario, indicó que brigadas municipales, ofrecen mantenimiento al dique el cual ofrece una protección a los residentes del casco urbano que caso de inundaciones. “Activamos nuestros planes preventivos que incluyen la limpieza de canales, charcas y sumideros así como inspecciones de las facilidades municipales. También se limpian las alcantarillas, vallas y zanjas en diferentes comunidades y la carretera PR 2 debido a las escorrentías. Estas áreas se inspeccionan y acondicionan en varias ocasiones durante el año”.