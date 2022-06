Modelo de OnlyFans se vuelve millonaria por mostrar sus axilas sin depilar

Los creadores de contenido en OnlyFans suelen vender su material por tener algo característico que otras personas no tienen o no suelen hacer. Tal es el caso de una joven de 28 años, quien se volvió viral en todas las redes sociales por mostrar orgullosamente sus axilas sin depilar.

Fanella Fox cuenta on más de 100 mil seguidores, quienes halagan su cuerpo y agradecen que no se depile las axilas. Sin embargo, la mujer recibe diversas amenazas para que se rasure esa parte de su cuerpo. La mayoría de mensajes de “advertencia” son enviados por hombres, que ni siquiera pagan una suscripción en OnlyFans.

En una entrevista con medios locales, Fox reveló que posó por primera vez para una cámara en 2014, ya que deseaba mostrarle a los hombres qué “pueden mirar, pero no tocar”. Asimismo, la modelo contó que su vida sexual es bastante seca, con solo dos encuentros sexuales desde 2017.

Fue en ese mismo año, que la joven decidió dejar de afeitarse las axilas. Una particularidad que, lejos de traerle problemas, le ha hecho ganar mucho dinero. “Es frustrante cómo los hombres no se sienten presionados para afeitarse, pero las mujeres sí”, dijo la modelo, quien tiene 160 mil seguidores en la plataforma de videos cortos, TikTok.

Puedes revisar: Llena tu hogar de ahorros en el Hot Sale de Bodega Aurrera

“No afeitarme, ha cambiado totalmente mi vida y deseo que más mujeres adopten su vello natural sin vergüenza. Muchos hombres me han dicho que soy ‘repugnante, sucia, antihigiénica, perezosa’ e incluso he recibido amenazas de muerte”, enfatizó Fanella

“Algunos han dicho que seré ‘soltera para siempre’ y que ‘nunca tendré un hombre’. Me siento feliz con mis axilas peludas. Ya no los noto tanto, pero a menudo me hacen sentir sexy y más femenina”, relató la joven influencer.

Lo más visto en Publimetro TV: