Gobernador exige la renuncia del alcalde de Mayagüez luego que hallaran causa para su arresto

El gobernador Pedro Pierluisi exigió hoy la “renuncia inmediata” del alcalde de Mayagüez, José “Guillito” Rodríguez, luego que la jueza Iraida Belén Rodríguez Castro del Tribunal de Primera Instacia de San Juan hallara causa para arresto en su contra por cargos de malversación de fondos públicos y negligencia en el cumplimiento del deber.

“Hoy se he efectuado la determinación autorizando causa para arresto contra el alcalde de Mayagüez, José “Guillito” Rodríguez, por lo que su renuncia debe darse inmediatamente. Como he dicho anteriormente, en Puerto Rico tenemos un frente común contra la corrupción de parte de las autoridades de ley y orden, tanto estatales como federales. En esta ocasión, el Departamento de Justicia y el panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI) están procesando al alcalde de Mayagüez por haberle fallado a su pueblo”, dijo en declaraciones escritas.

Mis expresiones sobre alcalde de Mayagüez pic.twitter.com/lgO8ENxt6B — Gobernador Pierluisi (@GovPierluisi) June 1, 2022

“Reitero que no tenemos tolerancia con la corrupción, la cual lamentablemente afecta tanto a nuestras instituciones de Gobierno, así como el sector privado. Precisamente, por el compromiso ineludible de combatirla, nuestras fuerzas de ley y orden lo que están demostrando es que no hay impunidad. No importa quién sea, a quién conozca o de dónde venga, si le falla al pueblo, tiene que responder”, añadió.

Al ejecutivo municipal se le impuso una fianza de $100 mil, $50 mil por cada uno de los cargos. La vista preliminar se pautó para el 14 de junio a las 8:30 de la mañana.

La jueza también encontró causa para arresto por los mismos cargos contra Yahaira Valentín Andrades, directora de Finanzas y Presupuesto de dicho municipio. A Valentín Andrades también se le fijó una fianza de $100,000. Esto luego que el Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI) radicara hoy, miércoles, cargos por malversación de fondos e incumplimiento en el deber contra ambos.