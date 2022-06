Abogado de Wanda Vázquez dice “no ha pasado nada” sobre posible acusación contra la exgobernadora

A pesar de que hace unas semanas la exgobernadora Wanda Vázquez salió a la luz pública a decir que se estaba preparabdo para ser acusada, hasta el momento esto no ha ocurrido y sus abogados aseguran que las autoridades federales parecen que “lo están pensando”.

En entrevista con el programa Jugando Pelota Dura (TeleOnce), el licenciado Luis Plaza, indicó que hasta el momento “no ha pasado absolutamente nada” con las exgobernadora a pesar de que los federales habían indicado que estaba todo listo para comenzar una acusación.

“Luce que lo están pensando, no ha pasado absolutamente nada. Cuando nosotros vinimos aquí, nosotros vinimos con un sentido de urgencia por la representación que hizo el gobierno, el gobierno nos dio a nosotros un deadline de diez días para que las cosas pasaran. Cuando vinimos aquí era como el día siete de esos diez días y de forma que tuvimos la conversación con ellos era inminente que querían proceder la frase en inglés fue: ‘Mr. Plaza this case is already wrapped up’”, explicó Plaza.

“No se ha disipado nada, pero no ha pasado nada”, añadió Plaza y aseguró que no han negociado ningún acuerdo de culpabilidad por parte de la exgobernadora con las autoridades federales.

El abogado fue más allá y aseguró que han ganado tiempo con el hecho de que las autoridades federales aún no han radicado cargos.

“De hecho, nos ha venido bien el break este de que no la han arrestado, porque la verdad es que le hemos metido más tiempo a la situación”, expresó Plaza.

Los abogados también aseguraron que la exgobernadora Wanda Vázquez sigue “tranquila” y “trabajando”. La semana pasada la Universidad Interamericana de Puerto Rico anunció que no se renovaría el contrato de la exgobernadora como profesora de la institución.

El pasado 12 de mayo la exgobernadora, Wanda Vázquez confirmó a través del licenciado Plaza que se prepara para ser acusada por las autoridades federales por un caso relacionado a donativos a su campaña política.

En entrevista con Telenoticias, Plaza estimó que su clienta sería acusada por un caso que describió como “técnico”.

“Yo no he cometido ningún delito, no he cometido ninguna conducta ilegal e incorrecta”, dijo la exgobernadora en la entrevista con Telenoticias. La defensa de Vázquez estaría proyectando algún tipo de movida de acusación para la próxima semana, según fuentes de este medio cercanas al equipo legal de la exgobernadora.

El medio de prensa independiente Bonita Radio reportó que los federales investigan tanto la campaña de Vázquez como la de Pierluisi y la del aspirante popular a la gobernación, Charlie Delgado Altieri. Según Bonita Radio, las pesquisas tienen como elemento común a Bancredito Holding, una corporación bancaria con orígenes en Venezuela y que preside, Julio Herrera Velutini, que habría hecho donativos a Super Pac’s que de alguna forma respaldaban las aspiraciones políticas de Vázquez, Pierluisi y Delgado Altieri. Se estableció que la ley federal no permite donaciones políticas de extranjeros.