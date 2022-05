Joven con autismo conmueve con poderoso discurso de graduación

Elizabeth Bonker no habla, pero eso no fue limitación para llevar un poderoso discurso durante su graduación en Rollins College en Winter Park, Orlando, Florida.

Desde los 15 meses de nacida, la joven fue diagnosticada con autismo no verbal y a pesar de los desafíos de su condición, Bonker se graduó con excelentes calificaciones. Ahora con 24 años culminó su carrera de innovación social y se prepara para ser una activista a favor de las personas con autismo.

Según reseñan varios medios internacionales, Bonker, durante su ceremonia de graduación, dio ejemplo de que los límites se los pone el ser humano. La ahora graduada empleó la tecnología para llevar un poderoso mensaje a sus compañeros de clase. Utilizó un convertidor de texto a voz para que la pudieran escuchar.

“Cada día elijo celebrar pequeñas victorias, y hoy estoy celebrando una gran victoria con todos ustedes”, inició.

“Tengo un sueño: comunicación para todos. Mi vida estará dedicada a aliviarnos el sufrimiento en silencio”, añadió.

“Dios te dio una voz. Úsala. Y no, la ironía de un autista que no habla alentándote a usar tu voz no se me escapa. Pero si puedes ver el valor en mí, entonces puedes ver el valor en todos los que conoces”, sostuvo.

Bonker instó a todos a servir a los demás y abrazar el poder de compartir. “La vida es para el servicio. Todos estamos llamados a servir, como un acto cotidiano de humildad, como un hábito mental. Para ver el valor de cada persona a la que servimos”, dijo.

Con ese propósito, la joven fundó Comunication for All, una organización sin fines de lucro que apoya su sueño de acabar con el estigma y el silencio de otras personas con autismo.