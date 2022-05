Exigen renuncia de Mari Tere González en Arecibo tras culpabilidad por corrupción

La Red Municipal del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) en Arecibo junto a un grupo de ciudadanos, líderes comunitarios y colectivos se manifestaron el martes frente a la alcaldía de Arecibo en exigencia de la renuncia de Mari Tere González, directora de Acción Comunal tras declararse culpable por 12 cargos de corrupción y por el cual recibió seis meses de probatoria.

“El alcalde de la Villa del Capitán Correa, Carlos “Tito” Ramírez, no se ha expresado en remover a González de su posición de confianza, donde devenga un salario de 3,400 dólares mensuales. Es inconcebible que el pueblo arecibeño le pague un sueldo de servidora pública a una convicta de 12 crímenes de corrupción. Esto una falta de respeto y de transparencia que causa indignación y desconfianza en nuestro pueblo arecibeño. Le exigimos al alcalde, Sr. Carlos “Tito” Ramírez, que responda a los reclamos del pueblo y remueva a Mari Tere González de sus funciones de inmediato,” expresó Lauce Colón Pérez, coordinador de la Jota (juventud) del MVC en el Distrito de Arecibo en declaraciones escritas.

Informó que como respuesta, más de una docena de personas marcharon desde la Estatua de la Libertad del Paseo Víctor Rojas hasta la Plaza Pública y Alcaldía de Arecibo, dirigido por figuras como el periodista independiente Guillo Salsa y líderes comunitarios arecibeños, como Marcos de la Cruz.

“Mari Tere convicta por 12 casos de corrupción no puede estar trabajando. Con esta manifestación queremos demostrar que hay personas molestas por lo que está sucediendo. El alcalde no quiere tomar postura al no sacar a Mari Tere. Pero si ella está siendo referida a la Comisión de ética, tiene que tomar una postura”, expresó de la Cruz.

“Queremos llevarle un mensaje al pueblo para que se levante y entienda que la corrupción no puede existir. No importa colores, tenemos que trabajar en una misma dirección. Hay situaciones del recogido de basura. Es un tema que nos afecta a muchos. Por una mala planificación de parte del municipio”, finalizó.

La exsenadora se declaró culpable de 12 cargos por violaciones Ley de Ética Gubernamental al cometer perjurio, posesión y traspaso de información falsa, no identificar 17 donantes de su campaña al Senado y recibir pagos ilegales de parte del convicto del Partido Popular Democrático (PPD), Anaudi Hernández. Como consecuencias, González tiene que reembolsar 15,000 dólares en gasto de procesamiento, pagar 1,200 dólares en multas y seis meses de restricción domiciliaria.

El portavoz por el MVC en la Legislatura Municipal de Arecibo, José Cintrón, presentó una al cuerpo resolución para destituir a Mari Tere González de su puesto de confianza. No obstante, esta no ha salido de Comisión de Ética y Auditoria.

“Le presenté en la Legislatura una resolución pidiendo la destitución de Mari Tere González de su puesto y que, a su vez, devuelva todo lo que ha devengado en su posición desde el mes de febrero. La mayoría PPD está abierta la resolución, pero la pasaron la Comisión de Ética y Auditoría para supuestas mejoras a la pieza. Estamos esperando sin establecer una fecha oficial para revisión. Le urjo tanto al presidente de la Legislatura, como al presidente de la Comisión de Ética que le respondan a los reclamos del pueblo a través de la presentación y el voto a esta resolución”, declaró Cintrón.