Encuentran muerta a la ex princesa de Qatar Kasia Gallanio en su casa en Marbella

Kasia Gallanio, ex princesa de Qatar fue encontrada muerta el pasado domingo en su casa de Marbella. Fue la Policía Nacional quien encontró a la ex princesa sin vida y fue hasta el día de ayer que el medio “Le Parisien” dio a conocer la noticia. Gallanio fue esposa de Abdelaziz bin Khalifa Al-Thani, quien es tío del emir de Qatar.

Kasia Gallanio. Kasia Gallanio y dos de sus hijas. / Foto: Instagram.

En cuanto a Kasia, ella era una mujer de 46 años de edad, mientras que Abdelaziz bin Khalifa Al-Thani tiene 73 años y con él tuvo tres hijas. Un dato importante es que Gallanio se encontraba en una disputa con su ex marido por la custodia de sus hijas. Relacionado con la noticia de su muerte fue una de sus hijas quien reportó a las autoridades que llevaba días sin saber de su madre.

La ex princesa de Qatar no mostró signos de violencia

Acorde con la policía cuando acudieron al inmueble de Kasia Gallanio y la hallaron muerta la mujer no mostró signos de violencia. Lo que se presume es que la ex princesa de Qatar murió a causa de una sobredosis de drogas. No obstante, aún falta que se le practique una autopsia para comprobar esta presunción.

Finalmente, Kasia comenzó la batalla legal en contra de Abdelaziz bin Khalifa Al-Thani debido a que lo culpa de haber agredido sexualmente a una de sus hijas. Pero desde hace unos años las tres hijas viven con Abdelaziz ya que Kasia había perdido la custodia por “problemas de alcohol y depresión”, que supuestamente se le detonaron por los problemas legales con su ex esposo.