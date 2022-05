Advierten alto riesgo de corrientes marinas para Culebra y zona norte de la Isla

May 30th: 🌊🚩

-High risk of rip currents for the north-facing beaches of Puerto Rico, Culebra, and east-facing beaches of St. Croix.

-Riesgo alto de corrientes marinas para las playas del norte de Puerto Rico, Culebra y para las playas del este de St. Croix.#PRwx #USVIwx pic.twitter.com/PY66f91Pub