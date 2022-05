Joven de 19 años le pide matrimonio a su novia de 76 y se vuelve viral

Un joven captó la atención alrededor del mundo gracias a que le pidió matrimonio a su novia de 76 años.

Un hecho que destacó en las redes, fue a un tiktoker que se viralizó no por la pedida de mano, sino por la enorme diferencia de edad que estaba entre ambos, ya que su novia es una mujer de la tercera edad de 76 años, con la que se animó dar el paso más importante de su vida.

En TikTok, el joven se muestra muy feliz con la señora cubierta de canas, se trata de dos novios de nacionalidad italiana quienes no conocen diferencias de edades, algunos calificaron al joven de tierno ya que la señora se parece a su abuelita y otros aplaudieron el hecho de que no le interese el qué dirán.

Otros usuarios denunciaron el contenido como abusivo, ya que no les agradó la idea de ver al joven besando a la anciana, sin embargo parece que a la feliz pareja, las críticas no le importan.

El video causó tal impacto, que los usuarios llenaron de comentarios el video y lo replicaron en varias comunicaciones, además de dar comentarios positivos y negativos a la pareja.

“El dinero no tiene edad más bien”, “eso no es amor, es interés”, “qué valor del joven, “él sí aplicó eso de no me va a vencer la pobreza” fueron algunos de los comentarios que se encontraron en tiktok.