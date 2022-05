Delegada estadista se queja de lentitud en pagos por parte de PRFFA

Una de las delegadas escogidas para buscar la estadidad para Puerto Rico en la capital federal, Zoraida Buxó, denunció que la Administración de Asuntos Federales en Puerto Rico (PRFAA, por sus siglas en inglés) se tarde en realizar pagos quincenales por su trabajo como miembro del grupo de cabilderos congresionales.

Buxó indicó en entrevista con Wapa Radio que el problema no es solo con las quincenas, sino que PRFAA también le debe reembolsos por gastos que ha incurrido en Washington D.C. y que rindió en el informe trimestral que están obligados a entregar los delegados.

“Ha habido deficiencias e irregularidades en el manejo de los asuntos administrativos que básicamente colocan a PRFAA en una posición de incumplimiento con la obligación que le impone la Ley 167 de pago de salarios y reembolso de gastos”, expresó Buxó.

“Honestamente, te tengo que confesar que ha habido momentos en base a mi experiencia donde han habido retrasos hasta tres y cuatro quincenas y pues no se atiende de forma oportuna como se debe esperar. Yo soy una funcionaria pública y los funcionarios asalariados cobran los 15 y los 30, bisemanalmente, esa no ha sido mi experiencia y peor aún ha sido la experiencia en el caso de la solicitud de reembolso donde habiéndolas presentado en cumplimiento con el reglamento desde que comencé esta gestión, desde julio del 2021, desde los primeros viajes, primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre no se me ha reembolsado ni un centavo”, añadió.

Buxó aseguró en la entrevista que el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi conoce esta situación.

La delegación congresional escogida en mayo del 2021 con el fin de buscar la estadidad para Puerto Rico está compuesta por Zoraida Buxó, Ricardo Rosselló, Elizabeth Torres, Melinda Romero, María “Mayita” Meléndez y Roberto LeFranc Fortuño.