Pierluisi espera que la Junta permita ventas sin IVU para temporada de huracanes

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo el jueves que espera que la Junta de Control Fiscal (JCF) acepte la exención del impuesto de ventas y uso en artículos de equipos de primera necesidad ante la temporada de huracanes y mencionó que identificarán fondos para atajar la pérdida a esos fines.

“Se están haciendo las gestiones ante la Junta para que permita que esta exención. Se ha aplazado el periodo en el cual vamos a tener la exención a pedido de los propios comercios, pues, por razones de logística y tecnológicas no podían aplicar la exención con tan poca antelación. Así que ya el secretario de Hacienda anunció la fecha en la que vamos a tener la exención, es más delante, y de aquí a allá, estamos identificando la forma y manera en que vamos a cubrir la pérdida de recaudos en el periodo de la exención y esperamos que la Junta le dé paso a la misma”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

“Hay que entender que, pues, situaciones como esta, es decir, una temporada de huracanes que se anticipa que va a ser activa ameritan medidas extraordinarias como es esa exención. Así que, yo espero que la Junta tenga flexibilidad necesaria para darle paso”, añadió.

El asesor general de la Junta de Control Fiscal, Jaime El Koury le expresó mediante carta al secretario del Departamento de Hacienda su oposición a la puesta en vigor de la venta especial sin IVU a artículos y equipos para la temporada de huracanes, que fue re pautado para el fin de semana del 17 de junio.

El pasado 13 de mayo de 2022, el gobierno sometió a la Junta una certificación y estimado en cumplimiento con la Ley PROMESA, la cual establecía que el evento dejaría de allegarle 7 millones de dólares al fisco y no hay alternativas de recaudo para la cantidad dejada de cobrar. A pesar de esto, el gobierno alegó que la ahora Ley 20 no es inconsistente con el Plan Fiscal.

Esta ley, por diseño, tendrá el efecto de afectar los recaudos y por lo tanto, no es consistente con el Plan Fiscal y por lo tanto, no se puede poner en vigor. Por favor, confirmen el recibo de esta carta y que el gobierno no va a comenzar con la implantación de esta ley”, dijo El Koury en su carta.

A pesar de la petición de la Junta, el secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Parés Alicea, cambió la fecha para la venta especial para el fin de semana del 17 de junio.