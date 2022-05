Más de 3,500 casas permanecen con toldos azules en la Isla

A pesar del recibo de fondos federales y tras cinco años del paso del huracán María por la Isla, alrededor de 3,500 viviendas permanecen con toldos azules, según se identificó por el propio gobernador, Pedro Rafael Pierluisi Urrutia.

El mandatario, quien realizó una rueda de prensa luego de una reunión con jefes de agencias de cara a la temporada de huracanes, manifestó que en la Isla todavía 3,500 viviendas aproximadamente permanecen con toldos azules en sus techos.

“El número real y lo tiene el secretario (de la Vivienda), es de alrededor de 3,500 toldos… ese número ha ido variando porque se han ido atendiendo y lo que queremos es que no haya ni uno. Los que quedan es porque muchas veces la vivienda en particular está ubicada en un sitio inundable, no tiene título de propiedad, y es difícil hacerle llegar ayuda federal en esas condiciones, pero tanto Vivienda como ODSEC, las dos entidades tienen un esfuerzo en progreso para llegarle a todos esos toldos azules”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

Por su parte, el secretario del Departamento de la Vivienda, William Rodríguez sostuvo que “durante el año pasado, finales del año pasado y este año, estuvimos visitando cada uno de esos puntos azules que sumaron más de 19,000 lugares en donde se estuvo visitando por personal del departamento y organizaciones sin fines de lucro que nos ayudaron a hacer este esfuerzo. Lo que fuimos sobre el terreno, validamos también junto con ODSEC y tenemos la cifra en la actualidad, después de que hemos estado, como bien menciona el gobernador, activamente trabajando el tema de los azules, no solamente nosotros, organizaciones sin fines de lucro y otras agencias gubernamentales municipios. Lo que nos lleva hoy día a la suma de 3,646 lugares con techo azules que ya están incluidos como parte del programa de techos azules que se van a atender uno y cada uno”.

Asimismo, el funcionario sostuvo que “esto es voluntario, verdad, el que no quiera, pues no lo vamos a atender, pero cada una de estas familias se van a atender, vamos a eliminar el toldo azul y van a tener obviamente un hogar mucho mejor que el que tuvieron antes. Esto no es reemplazar el techo y punto. Esto es llevarlos a una vivienda digna, una vivienda bajo los estándares del Departamento de la Vivienda Federal. Así que, todas estas familias, las que interesen, van a estar impactadas ya nosotros las visitamos, le dejamos información, estamos en ese proceso de levantar lo que va a ser el trabajo que se va a estar haciendo en cada uno de estos hogar, para eventualmente que puedan disfrutar de una vivienda mejor que la que tenían antes del huracán María”.