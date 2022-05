LUMA, AEE y el gobierno aseguran que están listos para la temporada de huracanes

El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, se reunió con varias agencias del gobierno ante el inicio de la temporada de huracanes la próxima semana.

“Recibí de los miembros de mi gabinete que hoy me acompañan, así como de otros que no están presente y de la empresa Luma un breve resumen de los preparativos que se han estado llevando a cabo durante este año para atender cualquier emergencia, en particular de un sistema atmosférico. Como Gobierno, nos estamos asegurando que todos los componentes de respuesta estén listos para mitigar de manera efectiva y rápida cualquier situación de emergencia. Nuestro pueblo sufrió demasiado con los embates de los huracanes Irma y María, y exige del Gobierno que esté listo y que su respuesta sea inmediata y efectiva”, dijo el gobernador en conferencia de prensa.

Durante la mañana, el gobernador se reunió con altos ejecutivos de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en ingles), incluyendo la directora asociada de Respuesta y Recuperación a nivel nacional, Anne Bink, el administrador Regional de Region 2, David Warrington, y el subdirector de Respuesta y Recuperación, David Bibo, que se encuentran visitando la Isla para, además, de hablar sobre la reconstrucción de Puerto Rico, tocar base sobre la preparación ante la temporada de Huracanes.

En lo que respecta al Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), el gobernador y el comisionado Nino Correa Filomeno, informaron que tan pronto ocurra una emergencia se activará el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) con representación de todas las agencias gubernamentales, de FEMA y del Servicio Nacional de Meteorología. También, todo el año se mantienen activos los adiestramientos a la ciudadanía relacionados a Community Emergency Response Team (CERT) y al momento hay aproximadamente 100 “community hubs” en todo Puerto Rico (iglesias, fundaciones sin fines de lucro entre otros) que ayudan en la repartición de suministros, así como a identificar personas que necesiten algún tipo de ayuda especial.

“Aquí lo importante es que estemos preparados. De parte del gobierno estamos preparados y confiandos de que, de haber una emergencia, haremos la respuesta necesaria”, dijo Correa Filomeno.

Energía eléctrica

En torno a los servicios de generación de energía eléctrica, el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Josué Colón, detalló que al momento la agencia cuenta con un inventario de materiales en sus almacenes que suma alrededor de 98 millones de dólares y tiene 11 unidades “blackstart” en todo Puerto Rico, incluyendo Vieques y Culebra, que se utilizan para energizar parcialmente el sistema durante la recuperación del servicio de electricidad.

También, la AEE mantiene contratos a requerimiento ya aprobados para proveer servicios necesarios con contratistas locales y suplidores de combustibles. Asimismo, la agencia tiene un Acuerdo con la American Public Power Association (APA) y con la Large Public Power Council (LPPC) y otras compañías con contratos de contingencia y emergencia a requerimiento, las cuales se activan después de un desastre natural para ayudar a la AEE en la recuperación del sistema eléctrico.

Por su parte, LUMA Energy reveló que tiene cerca de 130 millones de dólares en inventario de material de transmisión y distribución incluyendo líneas eléctricas, postes, focos y transformadores, más de mil trabajadores de campo y más de mil vehículos disponibles para responder. Al igual que la AEE, LUMA tiene Acuerdos con la Caribbean Electric Utility Services Corporation (CARILEC), Edison Electric Institute (EEI) y la American Power Association (AAPA) para ayuda mutua en caso de que necesiten recursos adicionales de respuesta para restauración.

Servicio de agua, Recursos Naturales y DTOP

En torno a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), la presidenta ejecutiva, Doriel Pagán Crespo, indicó que se inspeccionaron las instalaciones con generadores de emergencia. Al momento, hay 1,240 generadores operando y desde julio hasta octubre próximo habrá otros 200 en reserva. La ingeniera informó que también se adquirieron equipos, materiales y químicos para mantener el servicio de agua potable y que cuentan con 71 teléfonos satelitales, 17 unidades de radio VHF para comunicación entre el centro de emergencia y las represas a la vez que se identificaron 157 líneas análogas que pueden ser utilizadas en caso de que falle la comunicación.

Mientras, las 13 casas bombas que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) opera en toda la Isla están trabajando con normalidad incluyendo la de la Avenida Baldorioty de Castro que tiene la capacidad suficiente y en exceso para disponer de las aguas e incluso cuenta con respaldo suficiente de generadores de electricidad. También, tiene 27 Acuerdos firmados con municipios para limpieza y mitigación de cuerpos de agua, revisó y atemperó el Plan de Manejo de Emergencias y preparó el primer Plan para el Manejo de Escombros en colaboración con el NMEAD, FEMA, la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés), la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) y otras agencias locales.

Mientras, el Departamento de Transportación y Obras Públicas tiene Acuerdos de Entendimiento para recogido de escombros para que los municipios puedan trabajar las reclamaciones a FEMA y agilizar los procesos de reembolso por el trabajo que hagan los municipios. Los municipios siempre abren brecha, pero no pueden hacer el recogido, con este MOU, ahora sí pueden.

Refugios y alimentos

En la conferencia de prensa trascendió que al momento el Gobierno cuenta con 368 refugios de los cuales 302 son escuelas y 66 son otras instalaciones. La capacidad máxima de refugiados es de 70,393, con distanciamiento sería de 31,911.

En torno al Plan de Distribución de Alimentos en las escuelas refugios, el secretario del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Parés, indicó que el mismo está diseñado para 5-7 días dependiendo de la capacidad del almacén y que se estableció una escuela depósito en Vieques con alimentos para ser distribuidos. Actualmente, el inventario de alimentos para 200 mil personas o servicios para 20 días, incluyendo desayuno-almuerzo y cena), está disponible en almacenes de comedores.

Por su parte, el Departamento de la Familia tiene un inventario de 3.2 millones de libras de alimentos y Acuerdos Colaborativos con el Banco de Alimentos, así como con el misterio Marcos. A la fecha el Centro de Distribución de Alimentos de la Agencia cuenta con 2,823,64.14 libras de alimentos para distribuir en cajas y servir a 1222,058 familias. A esto se suma que la agencia tiene 853 trabajadores sociales y 191 supervisores de trabajo social para brindar ayuda a las familias.

DACO y Telecomunicaciones

Como parte de los preparativos para la temporada ciclónica, el 19 de mayo pasado el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), publicó los precios actualizados de los alimentos básicos de la “Canasta de Emergencias” y que en esa misma semana emitió la Orden 2022-012 para congelar por 10 días los precios de venta la detal de los productos incluidos en la Ley 20 de 2022 a los fines de evitar alzas injustificadas y especulativas durante los días previos al inicio de la temporada de huracanes.

También, la agencia ha impactado un total de 80 ferreterías e impuso multas a sobre 10 de estos comercios.

Mientras tanto, el Negociado de Telecomunicaciones (NET) informó que las compañías de telecomunicaciones cuentan con un inventario amplio de piezas, generadores, combustible y otro equipo que podrán utilizar para restaurar el servicio que proveen tras una emergencia. También, el NET mantiene activos 23 teléfonos satelitales portátiles y uno fijo en el COE.

Asimismo, se firmó un Acuerdo con el Negociado del Sistema de Emergencias 9-1-1 para el intercambio de data en tiempo real sobre el volumen de llamadas atendidas antes, durante y después de la emergencia y estableció otro con el Comité de Industria de Telecomunicaciones para Manejo de Emergencias (CITME) con el objetivo de aunar esfuerzos para la reparación y restauración de la infraestructura.

Al momento, el NET indicó que se han puesto sobre 1,400 millas de fibra óptica soterrada en toda la Isla, además de las 1,200 existentes previo al paso del huracán María en el 2017.