Jenniffer González agradece a las autoridades por sacar la “basura” del PNP

Tras los casos de corrupción que han salido a la luz en los pasados meses, la comisionada residente Jenniffer González, agradeció a las autoridades que “saquen la basura” del Partido Nuevo Progresista (PNP) al cual pertenece.

En entrevista con Radio Isla 1320, se mostró indignada con los casos de corrupción de varios alcaldes de su partido que han sido arrestados en los pasados meses.

“Le agradezco a las organizaciones de justicia que saquen la basura del partido, yo creo que ninguna persona que utiliza su cargo para adelantar su causa personal, su lucro personal y violentar la ley merece ser parte del PNP, a esa gente les falla, a mi no me representa, ninguno de esos alcaldes que han sido imputados y arrestados a mi no me representan. Eso hay que condenarlo y no ir con paños tibios. ¿Que tienen derecho a la presunción de inocencia? En los tribunales ahí ese proceso se correrá. Pero aquellos que militamos en una colectividad que se ha hecho con la idea de adelantar las causas nobles de la gente no merecen tener basuras así en nuestra colectividad”, expresó Jenniffer González.

Además, adelantó que está trabajando en medidas para combatir la corrupción desde su colectividad.

“A mi me da rabia me da coraje, no se puede permitir , creo que las acciones que se han tomado de expulsión de los puestos son buenísimas, pero hace falta más, estoy trabajando un paquete de medidas anticorrupción que deben ser desde nuestra colectividad”, añadió.

Por otro lado, a preguntas del periodista Julio Rivera Saniel, la comisionada residente comentó sobre el posible junte entre el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y miembros del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC).

“Yo nunca voy a subestimar a ningún opositor, uno no tiene que minimizar ni crear expectativas abarcadoras de triunfo a ningún partido, todos los partidos en Puerto Rico son instrumentos de representar lo que el pueblo quiere en un determinado tiempo”, expresó.

González indicó que el PNP debe retomar su base y concentrarse en resolver el problema de estatus de Puerto Rico.