Sin fecha de implementación para la moratoria de “la crudita”

Aunque ya es ley la moratoria de 45 días al impuesto a la gasolina, también conocida como “la crudita”, el Gobierno aún aguarda por la aprobación de la Junta de Control Fiscal, confirmó hoy, miércoles, el secretario del Departamento de Hacienda, Franciso Parés Alicea.

Mira la entrevista:

En una entrevista que sostuvo con este medio, Parés Alicea afirmó que la ley está pasando por un proceso de “corrección legislativa” luego de que el ente federal presentara reparos sobre la legislación, aprobada ya hace casi un mes.

“Ha habido trámites legislativos, correcciones de técnica legislativa en cuanto el mecanismo para poderlo implementar… Ya se encuentra en ese proceso de corrección de técnica legislativa para que se pueda implementar”, expresó el secretario.

“Ya aguardamos para que se finiquite todo este proceso para implementar la misma a la brevedad”, añadió.

La medida que suspendía temporalmente el arbitrio sobre a la gasolina y al “diesel oil” fue firmada por el gobernador el 3 de mayo luego de que la Legislatura aprobó la Resolución Conjunta del Senado 240.

Sin embargo, debido a un “tecnicismo” dentro de su contenido, la legislación tuvo que pasar a ser corregida.

Como resultado adicional a la medida, la Junta de Control Fiscal estableció que la legislación no sería aprobada debido a que no era consistente con el Plan Fiscal del gobierno. No obstante, como el error en la medida está siendo tramitado en la Asamblea Legislativa, el ente federal todavía no ha emitido una respuesta al respecto.

“Esta medida, tal y como el gobernador la había presentado, en esencia contenía los elementos para ser aprobada dentro del contexto de PROMESA”, dijo Parés Alicea.

La moratoria a la crudita surge en medio del incremento más sustancial en el precio de la gasolina que se ha registrado debido a las preocupaciones con la inflación a raíz de la pandemia y los costos adicionales que ha traído el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

Esta mañana, por ejemplo, el Departamento de Asuntos al Consumidor (DACO) emitió un promedio en el precio máximo de $1.20 por gasolina regular.

“Es cuestión de finiquitar el proceso legislativo y validar con la Junta de que esto es consistente con PROMESA”, sostuvo Parés Alicea.