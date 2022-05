¡Otro aumento! A partir de mañana la leche estará más cara

Los altos costos en la producción de la industria lechera han provocado un nuevo aumento en el precio de la leche que se verá reflejado a partir de mañana.

El alza en el costo de la venta será de 11 centavos por cuartillo lo que colocará la venta entre $1.79 y $1.84. El precio del medio galón puede llegar hasta los $3.67 y el galón costará hasta $6.89.

Según explicó el secretario de agricultura el aumento es de “emergencia” debido al alza en el costo de producción por parte de los suplidores.

“Hasta el punto que tenemos múltiples llamadas de los suplidores, de los molinos de alimentos que me dicen, secretario no me están pagando, no tienen dinero para pagar, voy a tener que cortar el suplido y ahí la cosa es seria y por eso hemos tomado esta medida de emergencia”, explicó el secretario en Telemundo.

Por su parte el presidente de la Asociación de Agricultores de Puerto Rico, Héctor Iván Cordero, explicó en el mismo reportaje de la emisora que los alimentos para las vacas han tenido un aumento en los pasados meses que también provocan el aumento en el costo de la leche.

“A los alimentos concentrados para las vacas han tenido un incremento de cerca del 60 por ciento en lo que va de año, a esto se le une también otros costos adicionales como son los costos de los fertilizantes además de los costos del combustible”, indicó Cordero.