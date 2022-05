Nueva York les dice adiós a los teléfonos públicos

Este pasado lunes retiraron la última cabina de teléfonos públicos en la ciudad de Nueva York, que se ubicaba en Times Square entre West 49th Street y 7th Avenue, y marcó el fin de una era.

Lo que alguna vez fue un símbolo icónico de la ciudad, y una necesidad, fue reemplazado por los teléfonos celulares que ahora todo el mundo tiene.

Los esfuerzos para remover los teléfonos públicos comenzaron en el 2015 con la implementación de los quioscos de LinkNYC que ofrecen servicios como llamadas gratuitas, Wi-Fi y cargadores para celulares. Hoy en día hay mas de 2,000 quiscos de LinkNYC.

Ahora podrán pasar a ver la última cabina telefónica en el Museo de la Ciudad de Nueva York (The Museum of The City of New York) donde se estará exhibiendo como un artefacto histórico.

Mira aquí el video de cuando removieron el teléfono público: