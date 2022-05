Cámara aprueba medida para que parientes de funcionarios electos rindan informes a OEG

La Cámara de Representantes aprobó el martes el Proyecto de la Cámara 505, el cual procura que Caridad Pierluisi Urrutia, directora de la Oficina del Gobernador, rinda informes financieros a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG).

A la medida se le incluyeron las enmiendas solicitadas por el gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia.

“Al enmendarse el mismo con las sugerencias del señor gobernador Pierluisi, entiendo razonablemente que no hay excusas para vetar esta legislación que procura la transparencia en todas las ramas de gobierno. Aunque los escandalosos esquemas relacionados a los Súper PAC ilegales solo rodean al gobernador y a sus familiares cercanos. No se han hecho señalamientos de falta de transparencia en los Comités de Acción Política de los alcaldes o Legislatura, pero aun así tenemos que incluirlos para dar el ejemplo. En lo personal no tengo nada que temer ni nada que ocultar, pues no traeré a mis familiares nunca para que vengan a beneficiarse en el gobierno con el dinero del pueblo”, dijo el autor de la medida, el representante del Partido Popular Democrático (PPD), Orlando Aponte Rosario en declaraciones escritas.

Pierluisi Urrutia puso como condición para firmar la medida, que incluya a todos los parientes de funcionarios electos que trabajen en la Rama Legislativa o Ejecutiva.

“Esta medida como está redactada es un ataque político partidista, ya que solo va dirigida a parientes del gobernador que es de otro partido político que el de la mayoría legislativa. Si se va a cambiar la ley, y se quiere mayor transparencia, esta debe incluir a todos los parientes cercanos de funcionarios electos independientemente del partido que sea. No se debe legislar por encargo o agenda, sino para establecer requisitos de aplicación general”, sostuvo el gobernador en declaraciones escritas.

La medida pasa ahora a la consideración del Senado.