Gobernador rechaza legalización de la marihuana para atajar criminalidad

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia rechazó el martes, que la legalización de la marihuana para su uso recreativo sea la vía correcta para atajar la ola criminal que arropa al país.

“Hay que entender que algunos de estos crímenes que estamos viendo, horrorosos, realmente no son prevenibles así por la Policía como tal. Esto emana mayormente del problema del narcotráfico que enfrentamos”, dijo Pierluisi Urrutia a preguntas de la prensa.

“No hay soluciones fáciles ni simplistas. Algunos están diciendo, mira, si legalizas la marihuana se resuelve todo. No, no es correcto porque en estos puntos de droga se venden todo tipo de drogas. Se vende heroína, se vende cocaína, se vende fentanilo. O sea, que porque tú vengas y legalices la marihuana entonces no vamos a tener un problema de narcotráfico. El problema es mayor que meramente eso”, añadió.

Expuso que “ese asunto del cannabis recreativo, eso está ante la Asamblea Legislativa, veremos cuál es el sentir de la Asamblea Legislativa en su momento”.

El gobernador sostuvo que se reunirá en la tarde con la alta oficialidad del Negociado de la Policía de Puerto Rico, entre otros asuntos, para repasar la “estrategia” que se lleva a cabo y dijo no anticipar ajustes.

“Si hay que hacer un ajuste se hace, pero no estoy anticipando ajustes particulares hasta que me siente con, tanto el comisionado, como con el secretario (de Seguridad Pública) para repasar todo lo que está sucediendo”, dijo el mandatario.

Cuestionado sobre la determinación del alcalde de Yauco, Luis Ángel Torres, que declaró un estado de emergencia por seguridad en el que cerrará los negocios a las 2:00 de la madrugada, el gobernador cuestionó el por qué.

“Cada cual toma la decisión que entiende que debe tomar. No es declarar emergencia, es lo que vas a hacer con la medida. O sea, declarar un estado de emergencia por declarar una emergencia ¿para qué? No rinde ningún resultado a no ser que conlleve unas medidas específicas va a tomar el alcalde de Yauco. Pero, otra vez, yo respeto la autonomía municipal, respeto los códigos de orden público”, señaló.

Las expresiones del mandatario se dieron durante la inauguración de un terminal para gas natural dela empresa Crowley en la zona de Peñuelas.