Gobernador no vislumbra la consolidación de municipios

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia expuso hoy, martes, que prefiere mantener a los 78 alcaldes e impulsar la creación de consorcios.

“Cuando se habla de consolidación de municipios, si se está hablando de eliminación de municipios, me parece que eso no está vislumbrado y me parece que eso no es ni factible. Para tú eliminar un municipio, tienes que hacer un referéndum en ese municipio y lograr que la mayoría de los residentes de ese municipio básicamente accedan a eliminarlo”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

“Y yo conozco a mi pueblo, y sé que todo el pueblo de Puerto Rico, por regla general, quiere tener a un alcalde, quiere tener a una alcaldesa a quien ir a reclamarle mejores servicios, que interceda por la ciudadanía. Así que, yo no vislumbro la eliminación de municipios, lo que si vislumbro es la mayor utilización de consorcios, que es una manera de aunar esfuerzos de que municipios grandes asuman responsabilidades de municipios más pequeños. Ese es el futuro”, añadió.

Pierluisi Urrutia dijo, además, que prefiere que los municipios mantengan su fondo de equiparación y se les elimine el pago que aportan los ayuntamientos al plan Vital del gobierno central.

“Estamos insistiendo en que se mantenga el fondo de equiparación con los fondos que tiene asignados que son 88 millones de dólares y, de igual manera, que se dispense, que no se le requiera a los municipios hacer una aportación para el costo del Plan Vital que es un plan de salud estatal. No es municipal. En esas batallas hay un frente unido, la Asamblea Legislativa estoy seguro que va a hacer causa común con la Rama Ejecutiva y yo espero, que al final del camino ocurra este año lo que ocurrió el año pasado, que la Junta acceda porque tenemos los fondos necesarios, lo va a certificar el secretario de Hacienda y no hay razón por la cual tengamos que estar castigando a los municipios cuando son nuestros primeros respondedores”, dijo el mandatario.

Las expresiones del mandatario se dieron durante la inauguración de un terminal para gas natural dela empresa Crowley en la zona de Peñuelas.