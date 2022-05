Alcalde de Villalba dice que la congresista Nydia Velázquez fue “utilizada” por el PNP

El alcalde de Villalba y presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, Luis Javier Hernández, aseguró hoy que el borrador de un proyecto de consenso para el estatus de la Isla presentado en la Cámara de Representantes federal “no va para ningún lado” y que la congresista Nydia Velázquez “fue utilizada” por la comisionada residente Jenniffer González y el gobernador Pedro Pierluisi para desviar la atención en el país de los asuntos prioritarios como la corrupción.

“El que conoce de Washington sabe que esto es para las gradas también”, dijo en entrevista con Metro Al Mediodía sobre el documento que propone un plebiscito entre tres opciones no territoriales en noviembre de 2023, así como un proceso de transición hacia la opción ganadora.

El texto fue presentado el pasado jueves por el líder de la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes federal, Steny Hoyer y establece que si ninguna de las alternativas recibe más del 50% de apoyo en ese referéndum, un segundo proceso se realizaría el 3 de marzo de 2024 entre las dos opciones que más votos recibieran en el plebiscito inicial.

Aseguró que el borrador de la medida no es de consenso por que no se invitó a los tres partidos de mayoría del país a la discusión. “Consenso entre un sector en particular no es un consenso. Consenso hubiera sido que todos los principales partidos estuvieran insertados en la discusión y hubieran logrado un consenso. De hecho, el propio Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) todavía no ha dicho si va a apoyar la medida. El Partido Popular (Democrático) no la va a apoyar, así que no hay ningún consenso”, manifestó.

“El que conoce de Washington sabe que esta medida no tienen ningún tipo de oportunidad. Es la primera vez en la historia que se anuncia con bombos y platillos un borrador de proyecto. Esto no es un proyecto radicado. No he visto si tiene el visto bueno de algún legislador del partido republicano que con toda probabilidad vuelva a tener el control en el Congreso en las elecciones de noviembre”, añadió.

Catalogó la movida en la capital federal como una “cortina de humo” para obligar una discusión, que aunque reconoce que se debe tener, entiende que no es prioridad en el país en estos momentos.

“Es una discusión que tenemos que tener porque el desarrollo económico del país y el futuro depende de que tengamos definido el marco de estatus de nuestro país, pero en estos momentos hay otras discusiones más serias, la corrupción, por ejemplo, la educación, la energía, los servicios de nuestra gente, los fondos de recuperación…”, sostuvo.

“Cuando yo voy a la capital federal a mí nadie me toca el tema del estatus, a mí me dicen que les preocupa que han otorgado una cantidad histórica en fondos federales y que el gobierno no ha transformado eso en obra. A ellos les preocupan los casos de corrupción. Esos son los temas que tenemos que estar discutiendo”, dijo.

En tanto, aseguró que la congresista Nydia Velázquez, quien siempre se había vinculado como una aliada del PPD, fue utilizada por la comisionada residentes, Jenniffer González y lamentó que no le diera la oportunidad al partido que milita de presentar sus preocupaciones.

Velázquez, junto a la también boricua Alexandria Ocasio Cortez, presentó el proyecto 2070, que habría vinculado al Congreso a una asamblea de estatus en Puerto Rico, mediante un comité negociador que discutiría con los representantes puertorriqueños de cada alternativa de estatus las opciones que la Legislatura federal estaría dispuesta a ofrecer.

Esa medida se enfrentó, desde inicios de 2021, al proyecto 1522 de la comisionada residente Jenniffer González y el congresista puertorriqueño Darren Soto, que buscaba que el Congreso aprobara un referéndum de admisión de Puerto Rico como estado, amparándose en los resultados del plebiscito que se celebró en el 2020, donde el ‘sí’ a la anexión obtuvo un 52.5% de apoyo frente al ‘no’.

“Hay cosas en las que no vamos a estar de acuerdo y esta es una. Yo agradezco el trabajo que ha hecho Nydia Velázquez por mucho tiempo pero en esta tengo que decirle que no nos incluyó, osea no nos dio la oportunidad de plantearle nuestras preocupaciones, nuestras inquietudes. Entonces, decidió, lamentablemente, aliarse con Jenniffer González que está buscando un respiro para todo esto que está pasando con el PNP y la utilizaron. La realidad es que tanto Jennifer González como el gobernador la utilizaron, utilizaron el momento para tirar una cortina de humo y, obviamente, también fue un engaño para los estadistas, los estadistas que supuestamente el PNP le dijo que el plebiscito era mandatorio y que iban a traer la estadidad en yo no sé cuántos meses, que ya caducó ese periodo con unos congresistas de mentira que los tienen gastando miles millones de dólares engañando el pueblo”, expresó.

“Si algo se ha definido en este proceso de estatus es que el PNP ha sido el peor enemigo de la estadidad”, apuntó.