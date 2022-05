Miguel Romero riposta a las críticas que ha levantado proceso para nuevo Código de Orden Público

El alcalde de San Juan, Miguel Romero, le hizo frente a las denuncias que pequeños comerciantes han realizado acerca del Código de Orden Público que la administración municipal ha propuesto, al sostener que la discusión sobre la medida se encuentra en curso y que, al momento, se analizan los comentarios que se han recibido.

Romero aclaró que, al momento, no existe un proyecto de ordenanza radicado ante la Legislatura Municipal, sino que las propuestas que se han circulado corresponden únicamente a un borrador.

“Yo me he reunido con grupos de comerciantes de Río Piedras, de Santurce, del Viejo San Juan. Es un borrador. Cuando el proceso culmine, entonces se abrirá a vistas públicas. (Me he reunido con) comerciantes de La Placita, comerciantes de Río Piedras, comerciantes de la calle Loíza, comerciantes de Barrio Obrero, del área de Caimito, con todo el mundo. Y con los residentes también, que tienen algo que opinar porque todo eso les afecta también. Siempre he estado ahí disponible”, subrayó Romero.

El alcalde no quiso fijar un objetivo para la radicación formal del Código de Orden Pública ante la asamblea municipal, planteando que se hará “cuando estemos listos”.

“Son cientos de comentarios, no hay una fecha como tal. Es cuando estemos listos para radicar algo. La gente pasó el trabajo de responder a la convocatoria, de presentar su opinión, presentar su posición y sus sugerencias. Eso se está examinando”, manifestó en entrevista con este medio.

El pasado jueves, una organización denominada San Juan Abierto denunció que el borrador circulado ofrecería un “trato preferencial a los grandes intereses”, particularmente al imponer horarios de cierre que no aplicarían a hoteles y establecimientos en lugares como el Distrito de Convenciones.

José Silva, portavoz del grupo que incluye comerciantes de la calle Loíza, Hato Rey, Condado, Viejo San Juan, La Placita de Santurce, la Calle Cerra, Santurce y Río Piedras, anticipó que, de implementarse, el Código de Orden Público resultaría en el despido de empleados.

“Aquí, como he dicho desde el principio, la participación ciudadana es esencial, lo que se está buscando es algo que sea sensato, balanceado. Lo demás es sencillamente gente expresando su opinión sobre algo que no está radicado. Pero se respeta también, aunque las opiniones sean basadas en algo que no se ha presentado”, manifestó el ejecutivo municipal.

Al preguntársele por las prioridades que busca atender mediante la medida, Romero mencionó la eliminación de “ruidos excesivos” que se generan en negocios ubicados cerca de zonas residenciales.

“Se violenta la paz de la ciudadanía que reside en esas áreas. Eso por un lado y que lo que se haga sea balanceado, que no afecte la economía de los negocios que operan dentro del marco de la ley y los permisos que tienen”, acotó Romero.

¿Esas necesidades se atienden mediante un nuevo Código de Orden Público o con más recursos para fiscalizar el cumplimiento?, le preguntó Metro.

“Hay que enmendar estas disposiciones legales que no son revisadas y atemperadas a la legislación vigente. Que la policía municipal y la Oficina de Permisos tengan las herramientas para intervenir con esto y de nuevo, la inmensa mayoría de los comerciantes son buenos ciudadanos corporativos. Es tratar de ver de qué manera nosotros podemos trabajar con aquellos que no lo son para que el ambiente sea un ambiente de prosperidad económica pero también de sana convivencia”, replicó el alcalde capitalino.

Alquileres a corto plazo

Ante las quejas que ha provocado, particularmente entre residentes, la proliferación de alquileres a corto plazo, impulsados por diversas plataformas digitales, como Airbnb, Romero reconoció que es un asunto que debe estar “regulado”, aunque no a nivel municipal.

“Yo estuve conversando con el director de la Compañía de Turismo (Carlos Mercado), creo que hay un esfuerzo a nivel estatal de presentar algo en la Legislatura. Una vez sea presentado lo miraremos de cerca”, indicó Romero.

“No debería haber 78 reglamentos. Vamos a ver primero qué incluye. Si hubiese algo en que los municipios pudiesen suplementar, fantástico. Pero no hemos querido hacer nada porque no queremos tampoco desincentivar esa economía que tenemos, una temporada turística alta. Los alquileres a corto plazo son una alternativa para familias que nos visitan, así que esperaremos por la determinación que tome el Estado”, puntualizó.