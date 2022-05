Maestro decepcionado festeja su renuncia al Departamento de Educación y se hace viral

El maestro Charlie Torres Rivera festejó hasta con bizcocho su renuncia al Departamento de Educación y las razones, que hizo públicas, se viralizaron en las redes sociales.

En una extenso escrito Torres Riveras explicó que deja atrás 12 años de su vocación para despojarse del miedo y de jornadas de 12 otras para un sistema que no lo valora.

“¡RENUNCIÉ! ¡Sí, renuncié! Renuncié al MIEDO, al estrés, a las jornadas de trabajo de más de 12 horas para un sistema que no me valora, a un sueldo mísero que no compensa toda la carga que nos imponen y a gastarlo en materiales que no me proveen, a un sistema que atentó contra mi futuro privándome de un retiro digno…”, compartió.

“Renuncié a la mala planificación, a la improvisación, a las políticas públicas, a los reglamentos absurdos, a los blueprints, a los estándares, a las expectativas, a los mapas curriculares, a las META, a las PNA, a PEL, a TEAMS, a Forms, a la injusticia en todo su esplendor y a cada disparate que anualmente se inventan para complicarnos la vida. Renuncié a los chismes, a la admiración con rabia, a la hipocresía, al saludo por compromiso, a las miradas con desdén, al maltrato, al discrimen y a las malas vibras. En fin, RENUNCIÉ por mí, por mi tranquilidad, por mi paz, por mi salud, por mi felicidad y por mi futuro”, añadió.

“Me basta con saber que durante estos 12 años, positivamente, toqué muchas vidas, gané grandes amistades y crecí. ¡Ay sí, RENUNCIÉ al Departamento de Educación PUÑETA!. Gracias a todos los que celebraron conmigo este día tan importante y por el apoyo, valen mil”, finalizó su escrito.

El maestro ahora dedicará su tiempo a su negocio Sweet Spot, según expresó en la publicación que acompañó con varias fotos de la celebración.

En días recientes, el secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, anunció que el Departamento estaría obligado a convocar a maestros retirados para poder atender la falta de más de 2,000 docentes que todavía necesitan. Mientras, al menos 2,685 maestros han expresado su intención de retirarse, una cifra nunca antes vista. El titular de Educación adjudicó la retirada masiva a los cambios en el sistema de jubilación de los educadores.