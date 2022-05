JetBlue busca introducir más niñas boricuas a la industria de la aviación

Como parte de su vigésimo aniversario en San Juan, Puerto Rico, JetBlue presentó por primera vez su evento insigne Fly Like A Girl en “La Isla del Encanto”. Women In Flight (el grupo de recursos para miembros de la tripulación), y la Fundación de JetBlue, se unieron al equipo de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI, por sus siglas en inglés) de la aerolínea este sábado, 21 de mayo. Al evento asistieron alrededor de 40 niñas, de 8 a 16 años de edad, al Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín en The Flight Park (anteriormente conocido como Aeroparque) para una experiencia única donde las participantes aprendieron sobre las diversas carreras disponibles en la aerolínea. El evento contó con la participación por parte de JetBlue de Icema Gibbs, Vicepresidenta de CSR & DEI; Dana Shapir, Vicepresidenta de Aeropuertos; Penny Neferis, Directora de Emergencias y Negocios; Hector Camacho, Gerente de Puerto Rico y de las USVI. También contaron con la presencia del Alcalde de San Juan, Miguel A. Romero Lugo, y la Secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas, Eileen Velez Vega.

JetBlue, Women In Flight y la Fundación de JetBlue están comprometidos en aumentar el número de mujeres y representantes de grupos y comunidades desatendidas en carreras en la industria de la aviación a través de programas como Fly Like A Girl. La misión de este evento es inspirar y fomentar el interés de las niñas en la industria de la aviación y las diversas carreras que son posibles. Esta es solo una de las formas en que JetBlue continúa despertando el interés de las niñas en la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés) desde una temprana edad.

El evento Fly Like A Girl le ofreció a las niñas acceso a las diferentes carreras en la industria de la aviación y la oportunidad de aprender directamente de mujeres tripulantes que ayudan a que la aerolínea siga operando. Las niñas no solo tuvieron la oportunidad de interactuar con mujeres tripulantes de JetBlue, sino también pudieron abordar la aeronave llamada “Bluericua”, cuyo diseño está dedicado a “La Isla del Encanto”. Entre los invitados se encontraban familiares de los miembros de la tripulación de JetBlue y estudiantes de las organizaciones asociadas a las becas de la Fundación de JetBlue. Las participantes formaron parte de una serie de actividades experimentales, sesiones informativas y paneles profesionales con tripulantes de diferentes departamentos que incluyeron pilotos, sobrecargos, encargadas de diseño de marca, operaciones técnicas y más.

El compromiso de la aerolínea con la diversidad se centra en crear oportunidades como Fly Like A Girl a través de su red. La Fundación de JetBlue y el equipo de Diversidad, Equidad e Inclusión de JetBlue, están alineadas con un objetivo común de garantizar que haya más mujeres presentes en los hangares, aeropuertos, oficinas corporativas y salas de juntas del futuro. Esto comienza con introducir a las niñas lo antes posible para que sigan un camino STEM.

Para obtener más información visite jetbluefoundation.org