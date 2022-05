Comité de campaña de Pedro Pierluisi solicitará a Oficina del Contralor Electoral desestimación de querella en su contra

El comité de campaña del gobernador Pedro Pierluisi solicitará la desestimación de la querella que la Oficina del Contralor Electoral reabrió con relación a una posible coordinación de gastos con Salvemos Puerto Rico, el supercomité de acción política (Super PAC) que presidió Joseph Fuentes Fernández, convicto por someter información falsa a la Comisión Federal de Elecciones.

“Mi comité va a estar solicitando la desestimación de esa querella por el mismo fundamento que ya les he mencionado en un sinnúmero de ocasiones. La ley nuestra, así como la federal, requiere que cualquier comité de un candidato no coordine su campaña con la de cualquier PAC, el que sea. El mío, como he dicho y he repetido en muchas ocasiones, no coordinó mi campaña con ese o ningún otro PAC”, sostuvo Pierluisi.

“El contralor ya había desestimado eso, así que ahora otra vez volvemos a la carga para que se mantenga en esa posición. Es que no hubo coordinación. […] No hay causa ni para investigar cuando nosotros fundamentemos por qué no hubo coordinación. Si fundamentas que no hubo coordinación, esperamos entonces que se desestime la querella”, recalcó el gobernador.

El contralor electoral, Walter Vélez Martínez, anunció el pasado jueves que, si bien había optado por no acoger una queja presentada por el Partido Popular Democrático, había retomado una querella que surgió en 2020 a raíz de las denuncias de Jorge Dávila, el director de campaña de Wanda Vázquez, en aquel entonces gobernadora y rival primarista de Pierluisi.

Esa querella se archivó en 2020 debido a falta de evidencia que sustentara las alegaciones de Dávila.

“Ante las acusaciones criminales a nivel federal contra ‘Salvemos a Puerto Rico’ y su presidente, Joseph Fuentes Fernández, y en vista de información nueva que ha surgido referente a este caso, recientemente se determinó continuar con la investigación relacionada a este asunto”, expresó Vélez Martínez el viernes.

Vélez Martínez, en una entrevista previa con este medio, había dicho que esperaría a que concluya el procesamiento de Fuentes Fernández para solicitar a la fiscalía federal que le refiera la prueba utilizada para lograr su declaración de culpabilidad. Sin embargo, el contralor electoral había dejado la puerta abierta para investigar en caso de que se obtuviera información nueva por otras fuentes.

Pierluisi aseguró que la Oficina del Contralor Electoral no le ha solicitado información adicional.

“Él básicamente hizo referencia al pliego acusatorio de la fiscalía federal. Básicamente (el contralor electoral) notificó la decisión de reabrir y dio un plazo de 15 días para que el comité de campaña exprese su posición sobre esa decisión de reabrir”, manifestó el primer ejecutivo.

En el ‘information’ por el que Fuentes Fernández se declaró culpable, se mencionan tres individuos que colaboraron con el contador público autorizado en la creación del esquema para ocultar la identidad de los donantes verdaderos el Super PAC. Algunos de los donativos que se dirigieron a Salvemos a Puerto Rico fueron canalizados a través de dos entidades sin fines de lucro fantasmas.

El gobernador ha negado reiteradamente que uno de los individuos sea su cuñado Andrés Guillemard, esposo de su hermana y directora de campaña, Caridad Pierluisi. Guillemard dirigió las campañas de Pierluisi para la comisaría residente en 2008 y 2012, mientras que fungió como recaudador de cara a los comicios de 2020.

El primer ejecutivo igualmente ha negado que otra de las personas descritas en el pliego sea Alejandro Figueroa, quien encabezó su campaña por la candidatura a la gobernación del Partido Nuevo Progresista en 2016.