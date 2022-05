Anuncian fondos federales para 192 agricultores en la isla

La comisionada residente en Washington, Jenniffer González Colón, informó el lunes, que tras a una inversión federal de cerca 600 mil dólares, 192 agricultores y ganaderos en Puerto Rico recibirán ayudas económicas para compensar parte del costo del transporte de sus productos.

“Como parte del proceso de discusión de las diferentes partidas del presupuesto de las agencias federales, siempre me he mantenido firme en solicitar y apoyar fondos para nuestros agricultores. Como parte de estos esfuerzos, he presentado peticiones de mantener los fondos necesarios para el Programa de Reembolso de Costos de Transportación para Agricultores y Ganaderos de Zonas Geográficamente Desaventajadas (RTCP) ante el Subcomité de Agricultura, Desarrollo Rural, Administración de Drogas y Alimentos y agencias relacionadas del Comité de Asignaciones. Con este anuncio, me alegra ver que dichos esfuerzos han dado resultado. Este programa genera a nuestros productores un alivio dentro de las cargas económicas que continúan en aumento y aún más con los retos económicos como la inflación y aumento en el combustible”, expresó González Colón en declaraciones escritas. El RTCP es un programa bajo la Agencia de Servicios Agrícolas (FSA, por sus siglas en inglés) que a su vez es una dependencia del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.

Este beneficio busca ayudar a los agricultores y ganaderos elegibles fuera de los Estados Unidos contiguos, incluidos los de Puerto Rico, a compensar una parte del costo del transporte de productos agrícolas o insumos utilizados para producir un producto agrícola a largas distancias. Este año, 882 productores se beneficiarán de los 2 millones de dólares asignados al programa de los cuales 600,000 dólares serían para los productores de Puerto Rico que ya lo solicitaron.