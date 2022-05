Reabre pesquisa del Contralor Electoral sobre posible coordinación del Comité Pierluisi con Salvemos a Puerto Rico

Del CPI

La Oficina del Contralor Electoral (OCE) reabrió el viernes la investigación por alegada coordinación entre el Súper Comité de Acción Política Salvemos a Puerto Rico y el Comité de Pedro Pierluisi y le ha concedido a la parte querellada un término de quince (15) días para que se expresen sobre la reapertura de la pesquisa, según documentos obtenidos por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI).

El CPI supo que la Oficina del Contralor Electoral obtuvo declaraciones de personas con conocimiento directo de hechos que podrían apuntar a una posible coordinación entre vinculados a la campaña del hoy gobernador y entonces candidato por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi y el Súper Comité de Acción Política Salvemos a Puerto Rico.

“La OCE advino en conocimiento de información, sobre alegados gastos coordinados, con comités sujetos al cumplimiento con las regulaciones de la Ley 222-2011, según enmendada. La información obtenida por la OCE no estaba disponible cuando atendió la querella OCE-Q-2020-005 y no estuvo ante su consideración cuando realizó la auditoría al Comité Pedro Pierluisi, Inc. Por lo cual, se le notifica que, a tenor con los términos de la determinación tomada en la querella OCE-Q-2020-005, la OCE reabrió la investigación de la querella para determinar si ocurrieron violaciones a la Ley 222-2011, según enmendada”, dice la carta en poder del CPI.

La querella por presunta coordinación entre el comité de Pierluisi y el Súper Pac había sido radicada por el director de campaña de Wanda Vázquez, Jorge Dávila. Esta fue desestimada en septiembre de 2020. El pasado viernes, la OCE informó que no dio paso a la querella radicada por líderes del PPD, debido a que estos no tenían personal y propio conocimiento de la posible coordinación.

El creador del Súper Pac, Joseph ‘Joey’ Fuentes Fernández se declaró culpable en el Tribunal federal por encubrir a los verdaderos donantes que aportaron $495,000 a la campaña Salvemos a Puerto Rico contra los rivales de la campaña electoral 2020 de Pierluisi mediante la creación de dos fundaciones fantasma.Dávila confirmó al CPI que la OCE le notificó el viernes pasado de la reapertura de la investigación. Se reiteró convencido de que hubo una “estrecha coordinación” entre el comité político de Pierluisi y el Súper Pac, tras la información que ha trascendido con la admisión de culpabilidad de Fuentes y los documentos oficiales del caso sobre la participación en el esquema de un asociado del hoy Gobernador.