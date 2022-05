Hombre que manejaba un Can-Am es asesinado a balazos en Vega Baja

Agentes adscritos al distrito de Vega Baja del Negociado de la Policía de Puerto Rico, investigan un asesinato ocurrido esta tarde del domingo en la carretera 160 en Vega Baja.

Una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la policía sobre la situación y al llegar los agentes a la escena, encontraron el cuerpo de un hombre con varias heridas de bala en el interior de un vehículo Can Am. Al momento el occiso no ha sido identificado.

En el lugar se encuentran agentes, adscritos a la División de Homicidios del CIC de Vega Baja, junto a la fiscal de turno.