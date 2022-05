Wanda Vázquez reaparece con mensaje para su esposo en medio de posible acusación federal

Mientras su defensa legal se prepara para una posible acusación a nivel federal, la exogbernadora Wanda Vázquez apareció en sus redes sociales para agradecer mensajes de felicitación que ha recibido por el aniversario de bodas con su esposo el juez Jorge Díaz Reverón.

“Gracias a todos por los mensajes de felicitación, hoy celebrando un aniversario más con el amor de mi vida, mi esposo. Gracias Dios por la bendición de un ser tan extraordinario y especial a mi lado como esposo, padre y compañero de vida”, escribió Vázquez.

Gracias a todos por los mensajes de felicitación, hoy celebrando un aniversario más con el amor de mi vida, mi esposo. Gracias Dios por la bendición de un ser tan extraordinario y especial a mi lado como esposo, padre y compañero de vida. TAM 💕 pic.twitter.com/GG2y1Ic9XY — Lcda. Wanda Vázquez Garced (@wandavazquezg) May 21, 2022

Durante el día de ayer, la Universidad Interamericana de Puerto Rico (UIPR) confirmó que el próximo 30 de mayo culmina el contrato de la exmandataria, todo esto mientras esta se prepara legalmente para una posible acusación a nivel federal.

En el día de hoy uno, de sus abogados, Ignacio Fernández, indicó que Vázquez no tiene recursos económicos suficientes para pagar la defensa a nivel federal.

En entrevista con Telemundo, Fernández aseguró que por el momento no han negociado ningún acuerdo con los federales en medio de rumores de un posible arresto.

La exgobernadora, Wanda Vázquez se prepara para ser acusada por las autoridades federales por un caso relacionado a donativos a su campaña política, así lo confirmó la propia exfuncionaria junto con su abogado, Luis Plaza.

En entrevista con Telenoticias, Plaza estimó que su clienta sería acusada por un caso que describió como “técnico”.

“Yo no he cometido ningún delito, no he cometido ninguna conducta ilegal e incorrecta”, dijo la exgobernadora en la entrevista con Telenoticias. La defensa de Vázquez estaría proyectando algún tipo de movida de acusación para la próxima semana, según fuentes de este medio cercanas al equipo legal de la exgobernadora.

El medio de prensa independiente Bonita Radio reportó que los federales investigan tanto la campaña de Vázquez como la de Pierluisi y la del aspirante popular a la gobernación, Charlie Delgado Altieri. Según Bonita Radio, las pesquisas tienen como elemento común a Bancredito Holding, una corporación bancaria con orígenes en Venezuela y que preside, Julio Herrera Velutini, que habría hecho donativos a Super Pac’s que de alguna forma respaldaban las aspiraciones políticas de Vázquez, Pierluisi y Delgado Altieri. Se estableció que la ley federal no permite donaciones políticas de extranjeros.

En febrero de este año, Las Noticias de Teleonce reportó que las autoridades federales investigaban sobre donativos de extranjeros en las campañas políticas en Puerto Rico.

Según las fuentes de Bonita Radio, en el caso de Vázquez se indaga sobre el requerimiento que supuestamente hizo Herrera Velutini para sacar al entonces comisionado de Instituciones Financieras George Joyner. En este punto, la defensa de Vázquez dijo a Telenoticias que la banca internacional estaba regulada por otras entidades federales y no por el comisionado de Instituciones Financieras. También salió a relucir por Bonita Radio que se indaga sobre una encuesta pagada por el presidente de Bancredito que se le entregó a Vázquez.