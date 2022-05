Salud reporta 11 personas muertas por COVID-19 en la Isla

El Departamento de Salud (DS) reportó hoy, sábado, 11 muertes adicionales por COVID-19 en la Isla.

También reportaron que hay 312 personas adultas y 40 pacientes pediátricos hospitalizados.

De las once personas fallecidas, tres no estaban vacunados, cinco no tenían la dosis de refuerzo y tres tenían la dosis de refuerzo.

Se reportan 11 decesos a causa del COVID-19. Unas 352 personas están hospitalizadas; 312 adultos y 40 pediátricos. Al medio día se ofrece una actualización de los datos en el portal: https://t.co/8KaFLZuhkI pic.twitter.com/HdEtyNpNXv — Departamento de Salud de Puerto Rico (@desaludpr) May 21, 2022

Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) incluyeron el pasado jueves, 20 de mayo a Puerto Rico entre los países con alta transmisión de COVID-19. Esto ante el alza de casos positivos en la Isla durante las últimas semanas.

La isla también se encuentra entre las jurisdicciones de los Estados Unidos con mayor transmisión del virus.

Desde el mes de abril la tasa de positividad en Puerto Rico se ha mantenido sobre el 25 %.