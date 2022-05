VIDEO: Otra avería deja a clientes sin luz esta semana

Otro evento de avería en el servicio eléctrico se reportó en la noche de ayer, jueves, en una subestación de LUMA Energy en Loíza Valley que dejó a más clientes sin luz.

Según reportó el operador auxiliar de la Central San Juan de la Autoridad de Energía Eléctrica, Jorge Bracero, este evento dejó sin servicio a sectores de Loíza, Canóvanas y áreas aledañas, el mismo ocurrió a las 8:30 de la noche del jueves.

“Una subestación da power (sic.) a los alimentadores del área. Por tanto al salir de servicio todo cliente cuyo alimentador reciba de esa subestación estaría sin luz

Estos clientes sin luz NO es por el problema de generación. No hay clientes fuera por eso ya que aún sigue en Linea la unidad 2 de Aguirre. Sigue operando rota y seguirá operando hasta que se dispare o sea relevada por la entrada de costa sur 6 en o antes del Domingo”, explicó Bracero en sus redes sociales.

Del mismo modo, el operador aconsejó a la ciudadanía que reportaran la avería debido a que no se trataba de un “relevo de carga” como los que se han anunciado por parte de la AEE en estos días. Además, indicó que LUMA había enviado brigadas para atender la situación.

“Adicional se logró entrar al sistema la unidad 1A, 1B y 2B de Mayaguez y Palo Seco 1-1 y 1-2 con 120 Mw adicionales la demanda llego a 2887Mw, no hubo relevo por generación.

SI NO TIENES LUZ, tienes que reportarlo a Luma debido a que una vez reenergize esa subestación deberás tener luz a menos que alguna avería más localizada ocurriera a la vez. No te quedes pensando que es un relevo por generación no lo es. Es una avería. Reporta si no tienes luz a Luma. Haz tu querella o te quedas apagao. Ya Luma envío brigada para trabajar la avería. Ya habrá que esperar por que tan rápido pueden terminar”, expresó.

Esta misma semana una explosión en una subestación de LUMA Energy en Humcao dejó a miles sin luz en sectores de Yabucoa, Las Piedras y Humacao. El evento provocó cancelación de clases y afectó un partido del Baloncesto Superior Nacional.