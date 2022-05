Soldados encuentran iguanas y excremento de ratas en Campamento Santiago

Los soldados de la Guardia Nacional de Puerto Rico que llegaron al primer día de campamento anual en el Campamento Santiago en Salinas se encontraron con las facilidades en condiciones infrahumanas. Baños sucios, camas con iguanas, ratones y mal olor invade el área del campamento.

Fotografías y videos suministrados a Metro evidencian las malas condiciones en que se encuentran las facilidades del Campamento Santiago en Salinas. Según fuentes de este medio, la situación se debe a falta de mantenimiento en el lugar por parte de la administración encargada del campamento.

A eso de las 5:00pm del viernes, los soldados entraron a las facilidades y encontraron excremento de rata, iguanas, cuartos sin aire y las ventanas se encuentran selladas. Del mismo modo, bajo condición de anonimato los soldados denunciaron a este medio que a pesar de la escasez de cuartos que se afectaron luego del huracán María la Guardia Nacional insiste en realizar el campamento en las facilidades.

Lo que se le he dicho a los soldados de la Policía Militar de la Guardia Nacional es que deben cumplir con los 15 días del campamento y se les dio la opción de viajar desde su hogares al campamento en Salinas si es que no quieren quedarse a pernoctar en las facilidades. Esta situación es complicada debido a que muchos soldados tienen que manejar horas desde sus hogares hasta el campamento y teniendo en cuenta el alto precio del combustible en estos momentos esa opción no es viable. De no cumplir con el campamento muchos de estos soldados se cobrarían y perderían el sustento de sus familias.

Mira las fotos y videos