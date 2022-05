La Junta y el gobernador interino dicen que aumento en la tarifa del agua es “necesario”

El gobernador interino Omar Marrero Díaz dijo el viernes que el aumento en la tarifa residencial de alrededor del 5 por ciento en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) -que fue aprobado el viernes en el Plan Fiscal que certificó la Junta de Control Fiscal (JCF)- es necesario.

“La realidad es que para tener la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado, pueda accesar los fondos federales que necesita, precisamente los 5 mil millones de fondos federales, tiene que estar en una posición fiscal. Y el impacto que ha tenido el alto costo de combustible, ha requerido que se incremente lo que ha sido. No obstante, como mencioné, no hemos visto la versión final. Nos reservamos el derecho de identificar otras alternativas, como hicimos en el pasado, para mitigar cualquier aumento. Pero reconozco que ya se había anunciado como parte del proceso a vista pública que había celebrado la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados”, dijo Marrero Díaz en un aparte con la prensa.

Por su parte, Alejandro Figueroa, ayudante de la Junta Fiscal explicó que los aumentos en la tarifa responde a varios factores, entre ellos los aumentos en los costos de producción.

“Los ajustes tarifarios contemplados en el Plan Fiscal, son producto de un proceso establecido en ley, el cual la AAA debe seguir para propósitos de determinar cualquier ajuste en su tarifa de agua. Ese proceso requiere la contratación de un oficial examinador, requiere entonces que ese oficial examinador desarrolle un informe, lleve a cabo vistas públicas y entonces le haga una recomendación a la Junta de Gobierno de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados quién es quién entonces implementa el ajuste. Así que lo que refleja el Plan Fiscal es la propuesta de la AAA producto de ese proceso”, expresó Figueroa.

“Pero me gustaría hacer hincapié también, en que parte de la razón por la que se requieren esos ajustes, es porque ha habido unos cambios o unos aumentos en el costo de operación de la AAA. (Pago de) electricidad uno de ellos, (compra de) químicos otros. Algunos de ellos son y muchos de ellos también son relacionados a factores macro- económico o de naturaleza global como la invasión de Rusia a Ucrania y también temas de inflación el costo de vida. Lo que pretenden también hacer, es asegurar que no se vuelvan a prácticas anteriores, donde la AAA no tenía los ingresos suficientes para financiar la totalidad de sus operaciones y sacrificaba el mantenimiento y la inversión en su sistema y eso entonces es lo que produjo en parte la degradación del sistema que hoy sufrimos y que por ejemplo hablamos mucho de la pérdida de agua, pues el 65 por ciento del agua se pierde en parte porque el sistema no está en condiciones para evitarlo”, añadió.

Mencionó además que los aumentos en tarifas pretenden además mejorar las condiciones salariales de los empleados de la corporación pública y el reclutamiento.

En su trigésimo quinta reunión ordinaria, la Junta Fiscal certificó los Planes Fiscales de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico, la Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico (PRIDCO), el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), la Corporación del Fondo de Interés Apremiante de Puerto Rico (COFINA) y la Corporación Pública para Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC).