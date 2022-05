DTOP y DRNA presentan presupuesto a Comisión Senatorial para el próximo año fiscal

Durante una vista pública de la Comisión Hacienda, que preside el senador Juan Zaragoza Gómez, sobre la evaluación del presupuesto de las agencias, Eileen Vélez Vega, secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) informó que para el año fiscal 2022-2023, el presupuesto para la sombrilla recomendado del Fondo General asciende a $115,747,000 millones mientras, el solicitado es de $546,072,000 millones, lo que representa una diferencia de $430,325,000 millones.

“Ellos [DTOP] vinieron muy bien preparados. Sí me asombró un poco la diferencia tan grande entre lo solicitado y recomendado, pero también me parece que ellos tienen en un plan a largo plazo una serie de proyectos y por eso le pregunte el hecho de que no consiguieran los fondos solicitados que significaba y ella indicó que las cosas se iban hacer en menor escala. Ellos están en una situación privilegiada por la cantidad de fondos federales comparado con otros cuatrienios. Hicieron una buena presentación”, expresó Zaragoza en un aparte.

De otro lado, también se presentó a deponer la secretaria interina del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Anaís Rodríguez Vega. La deponente señaló que el presupuesto solicitado para el año fiscal 2022-2023 asciende a la cantidad de $319,797,000.00 millones mientras que el presupuesto recomendado asciende a la cantidad de $244,816.00 millones. Esto representa una disminución de $74,981,000 en los gastos operacionales. En términos de fondos federales se recibirá un incremento por $45,211,000 millones en comparación con el presupuesto vigente.

Durante la audiencia, la Secretaria del DTOP detalló que la diferencia solicitada en el presupuesto versus la recomendada, corresponde para gastos en el mantenimiento y conservación de las servidumbres y áreas verdes a nivel de todo Puerto Rico; para el mantenimiento de servidumbres con equipo pesad; para el programa MS4 (mandato de la EPA). Además, para reparar daños en las estructuras de las Oficinas Regionales ocasionadas por el Huracán María; para la rehabilitación dé pavimentos y asfalto segmentado; para contratar servicios de personal técnico para dar apoyo en el programa Abriendo Caminos; para el Programa Abriendo Caminos y para proyectos de situaciones de emergencias no cubiertos con fondos federales además de compra de vehículos y maquinaria.

Zaragoza preguntó a la deponente sobre la diferencia entre lo solicitado y lo recomendado. Vega indicó que el análisis se hace basado en las necesidades de las diferentes áreas de carreteras e infraestructura. A la vez, el Senador cuestionó si esto significa que los programas se van a hacer o no. La deponente respondió que sí se van a hacer contando con $100 millones de fondos federales del programa de Ley del Plan de Rescate Estadounidense (ARPA, por sus siglas en inglés).

Además, la deponente indicó que las deudas pendientes de pagos para los años anteriores al 2021-2022 son de $9,888,347.43 millones y las acumuladas durante el año 2021-2022 es de $991,589.35. La senadora novoprogresista Migdalia Padilla Alvelo preguntó si las deudas están contempladas en este presupuesto. Emil García, encargada de la oficina de finanzas del DTOP indicó que la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) ha bajado considerablemente, aunque de la AAA llegó una factura adicional que se está trabajando. Añadió que la deuda más grande es con el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos relacionado sobre el pago del desempleo que data desde la Ley 7 para acá, pero están en proceso de conversaciones para un plan de pago.

En términos de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), Vega detalló que cuenta con un plan fiscal separado al del gobierno central. “Durante este año fiscal la ACT ha tenido dos aprobaciones de presupuesto uno al 30 de junio de 2021 por $710 millones y el presupuesto enmendado aprobado el 4 de marzo de 2022 por $626 millones. El presupuesto actual de la ACT está dividido en $344 millones de fondos provenientes de Ingresos Propios de la ACT y $282 millones en fondos federales”, sostuvo. Asimismo, mencionó que como es de conocimiento público el 2 de mayo de 2022 se presentó el plan de ajuste de la ACT lo que impactaría el presupuesto para el año fiscal 2022-2023, ya que contemplaría una porción para el servicio a la deuda.

La senadora Padilla preguntó en qué etapa está el proceso de privatización de otras carreteras. Edwin González, director de la ACT explicó que la Autoridad para la Alianza Público Privada publicó el estudio de viabilidad de la posible APP para la PR 52,53, 66 y 20. Señaló que la Alianza es la que estaría corriendo el proceso de licitación. También a preguntas sobre el contrato con Metropistas, el deponente explicó que están en comunicación continua con ellos monitoreando el contrato.

A preguntas de Zaragoza, Karen Corra presidenta de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA), señaló que actualmente la edad promedio de la flota vehicular son unos nueve años. Indicó que ha mejorado, están en un plan de reemplazo de flota. La flota regular son de uso diésel. Añadió que van aprovechar el proyecto de infraestructura y lanzar una propuesta para competir y adquirir guaguas eléctricas como parte de un plan piloto.

En su turno, la senadora independentista, María de Lourdes Santiago Negrón preguntó sobre la transportación marítima las islas municipio de Vieques y Culebra y el futuro de los terrenos de Roosevelt Road. Josué Meléndez de la Autoridad de Transporte Marítimo contestó que han sido consultados y van a cumplir a cabalidad cualquier requerimiento ambiental en la zona. Sostuvo que como parte del desarrollo del terminal de Ceiba eso se está tomando en consideración. “Vamos a hacer un terminal que cumpla con las necesidades de transporte marítimo a través de fondos federales. Al presente hay un diseño conceptual.”, explicó el deponente.

De otro lado, en términos del presupuesto del DRNA, la Secretaria interina expresó a la Comisión que “el presupuesto recomendado responde a las necesidades y retos sociales apremiantes y asegura el funcionamiento continuo de cada una de sus instrumentalidades. También responde a los requerimientos establecidos por la Junta de Supervisión y Administración Financiera”.

A preguntas de Zaragoza, la deponente indicó que en la partida solicitada que no está para la recomendada se encuentra la compra de equipo para el Cuerpo de Vigilantes. Asimismo, se contratarán 20 nuevos salvavidas para Parques Nacionales.

Por su parte, el senador novoprogresista, William Villafañe Ramos, preguntó sobre el Cuerpo de Vigilantes. La deponente señaló que hay un compromiso de reclutar 200 nuevos vigilantes y se vislumbra un aumento de salario para ese Cuerpo. La deponente añadió que la asignación aproximada para esta nueva Academia ronda los $4 millones.