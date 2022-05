Cada vez más personas están trabajando en Puerto Rico

El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) publicó el informe más reciente de Empleo y Desempleo en la isla en el cual se asegura que más personas se han adentrado al campo laboral.

Según el informe que corresponde a abril de 2022, destaca un nuevo récord en la tasa de desempleo de 6.4 por ciento, cifra menor a la reportada en marzo de 2022 que fue de 6.5 por ciento y de 8.0 por ciento en abril de 2021.

“Los datos correspondientes al mes de abril de 2022 reflejan lo que ha sido una tendencia por los pasados meses. La tasa de desempleo continúa descendiendo, estableciendo un nuevo récord cada mes y este pasado mes de abril no es la excepción. Igualmente, continuamos reportando cifras de empleo que no se veían desde hace muchos años, al tiempo que logramos ir ocupando ese espacio en el mercado laboral a través de ferias y esfuerzos multisectoriales de reclutamiento. Nuestra meta es continuar llevando opciones de empleo competitivo con ofertas atractivas para que los trabajadores desplazados se motiven y den ese paso al frente con el que aportarán no solo a su familia, sino a la economía de la isla. Le recordamos a la ciudadanía que estos datos son trabajados de la mano con el Departamento del Trabajo federal lo que valida el esfuerzo llevado a cabo por nuestra agencia”, indicó el titular del Trabajo, Gabriel Maldonado-González en declaraciones escritas.

La tasa de participación laboral se colocó en 44.1 por ciento para el mes de abril de 2022. Dicha cantidad refleja 1.7 por ciento más que lo alcanzado para ese mes en el 2021. El grupo trabajador tuvo un aumento de 63,000 personas año por año, para un total de 1,215,000 personas en la fuerza laboral. En cuanto al número de personas empleadas o que trabajan por cuenta propia, los datos más recientes ubican dicha cifra en 1,138,000, lo que representa 1,000 personas más que el mes pasado y 77,000 adicionales si lo comparamos con la misma fecha del año anterior.

De otra parte, la publicación de Empleo Asalariado No Agrícola puntualizó un incremento de 4,700 personas empleadas en comparación con el pasado mes de marzo y 49,400 adicionales a los reportados la misma fecha del año anterior, situándose en 914,900 trabajadores para abril de 2022.

Según esboza el informe, las industrias que registraron aumento en empleo fueron: servicios profesionales y comerciales, recreación, alojamiento, así como manufactura, minería, tala, construcción, gobierno y finanzas.

Para conocer más de sobre las publicaciones de Empleo, Desempleo y Empleo Asalariado No Agrícola del DTRH acceda a www.mercadolaboral.pr.gov