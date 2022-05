Tribunal Apelativo determina que veredictos deben ser unánimes tras planteamiento en caso de Pablo Casellas

Un panel de jueces de Tribunal Apelativo de Puerto Rico, determinó hoy que el veredicto de absolución por parte del jurado en el caso de Pablo Casellas debe ser unánime.

El panel de jueces está compuesto por lo jueces Abelardo Bermúdez Torres, Grace Grana Martínez y Nery Adames Soto.

Tras su resolución, ordenó devolver el caso al Tribunal de Primera Instancia y aplicar retroactivamente el precedente establecido en Pueblo y. Centeno, 2021 TSPR 133, donde se resolvió que tanto el veredicto de culpabilidad como el de no culpabilidad del jurado tiene que ser unánime.

La determinación surge luego de que el Tribunal de Primera Instancia acogiera una petición de la defensa a cargo del licenciado Harry Padilla donde se alega que la votación unánime del jurado aplica para ser declarado culpable, pero no sería necesaria para ser declarado no culpable.

“El Tribunal Supremo Federal ha establecido ya que se requiere un veredicto de unanimidad para ambos en virtud de la Sexta Enmienda, incorporada a los estados y los territorios por vía de la Decimocuarta Enmienda, por lo que queda fuera de toda duda que el veredicto en casos, como el que nos ocupa, para absolver a un acusado tiene que ser unánime”, lee el documento.

“Lejos de persuadirnos a adoptar su postura, los casos que el propio recurrido presenta, nos inclinan a rechazar sus argumentos sobre la aplicación prospectiva de la norma. No compartimos la interpretación de Derecho del recurrido que le conduce a suplicar la norma de unanimidad para lo que le es favorable, declararlo culpable, pero rechazarla para lo que no le conviene, declararlo no culpable”, dice el documento.

“La decisión del Tribunal Supremo en Pueblo y. Centeno nos obliga a expedir el recurso para revocar la determinación del TPI de instruir al jurado de que el veredicto de absolución podía ser por una mayoría de 9 o más de sus miembros. Enfrentado a esta disyuntiva, el Tribunal Supremo en Pueblo y. Centeno, supra, precisamente devolvió el caso al TPI para que instruya al jurado que el veredicto de absolución tiene que ser unánime”, concluye.

Casellas Toro fue encontrado culpable por el asesinato de su esposa Carmen Paredes luego de la votación 11-1 del jurado. La decisión fue revocada por el Tribunal de Apelaciones , cuando el Tribunal Supremo federal resolvió que los casos criminales se deben decidir por unanimidad.