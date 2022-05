“Tatito” está “buscando trabajo”, dice el alcalde de Dorado

No hay vacante en Dorado para el que esté buscando trabajo como alcalde. Así reaccionó el primer ejecutivo del municipio, Carlos López, luego que el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández recientemente expresara su interés en una candidatura al municipio que él dirige.

“Todo el mundo tiene derecho a tratar de buscar empleo, pero no hay vacante. Dorado ha tenido alcalde, tiene alcalde y va a continuar con su alcalde de pueblo que está comprometido con todo el corazón”, indicó el alcalde en entrevista con Metro al Mediodía.

Le restó seriedad a su aspiración por entender que en el pueblo de Dorado hay “una insatisfacción” con Hernández, -quien representa al Distrito 11 que abarca los municipios de Dorado, Vega Alta y Vega Baja-, por el incumplimiento del compromiso de trabajo.

“A mí me suena que eso es como un cacareo de gallo marrueco, que cacarea pero no hecha pa’lante porque aquí en Dorado hay un alcalde que manda y va y es un alcalde casta’o que está trabajando todos los días por nuestro pueblo. Recientemente y en el pasado ha habido resoluciones de insatisfacción por el no cumplimiento del compromiso de trabajo. Yo soy alcalde para hacer, porque he decidido dedicar mi vida a servirle a los doradeño y lo he demostrado con hecho no con palabras y en ese sentido lo hacemos no por conveniencia”, dijo.

“Dorado sabe que esto yo lo hago por una convicción de un sacerdocio al servicio público, no por una conveniencia, porque estoy buscando empleo. Yo no estoy buscando empleo porque se cerraron otras puertas por las acciones que hicieron o las inacciones que no hicieron”, añadió, quien lleva 10 términos en la alcaldía de Dorado.

Manifestó que Hernández ha tenido 12 años para trabajar por el pueblo y no lo ha hecho. No obstante, aseguró que está listo para un nuevo término en la poltrona municipal y que actualmente la mirada está puesta en el Dorado 2025.

“Vamos a la relección en el 2024 y en Dorado continuamos a toda marcha y con toda fuerza. En el proceso democrático, aquel que esté buscando trabajo y que crea que Dorado es plato de segunda mesa, pues aquí no hay ningún problema, que se tire que está llanito”, manifestó.