José Luis Dalmau dice combatirá proyecto vinculante de estatus que deja fuera al ELA

El presidente del Partido Popular Democrático (PPD), José Luis Dalmau Santiago advirtió el jueves que combatirán el proyecto que presentó el líder demócrata Steny Hoyer junto a la comisionada residente Jenniffer Gonxzález Colón y la congresista Nydia Velázquez para un proceso vinculante de estatus porque excluyeron al Estado Libre Asociado (ELA) de la consulta propuesta.

“Toda medida que excluya al ELA la vamos a derrotar”, dijo Dalmau Santiago en conferencia de prensa.

“Tengo que señalar que el llamado acuerdo para intentar mover unos proyectos que no tenían futuro ha dejado afuera el análisis y discusión, no solo al ELA, sino al escuchar el sentir del pueblo puertorriqueño y que a la misma vez omitió el análisis y el aval de la Oficina de Estudios Congresionales y del Departamento de Justicia federal, tal y como lo requiere la orden administrativa ejecutiva del pasado presidente Barack Obama y que está en vigor, no ha sido derrocada”, añadió.

Expuso que “Ninguna de estas medidas contenidas en el acuerdo, por sí solas, ha tenido el respaldo suficiente como para salir de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara federal. Es decir, se trata de un engendro extraño entre dos medidas totalmente incompatibles una con la otra, así como incompatible con la realidad de los puertorriqueños en Puerto Rico”.

Dalmau Santiago insistió en que el excluir el ELA del borrador del proyecto presentado, “este hecho hace de su fas que el proyecto sea incompleto y contrario a los mejores intereses de los puertorriqueños y de su relación con los Estados Unidos. A la misma vez es antidemocrático porque se hace sin el consenso de todos los partidos (políticos) en Puerto Rico”, añadió.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez reaccionó al decir que: “Reconocemos y respetamos, que dentro del borrador de proyecto de status presentado hoy, se incluyeron tres de las cuatro alternativas apoyadas por los puertorriqueños. No obstante, rechazamos con todas nuestras fuerzas el que no se haya incluido el Estado Libre Asociado.

Las opciones de estatus deben incluir el ELA en un nuevo modelo de asociación política, basado en la voluntad del pueblo, según expresada a través del voto, y cuya relación futura sea claramente no colonial, y no esté sujeta a los poderes plenarios del Congreso bajo la cláusula territorial.

El pasado 2 de marzo, en la Cámara de Representantes aprobamos 28 a 11 la Resolución Concurrente 1, emplazando al Congreso de Estados Unidos a promover y designar un proceso inclusivo para la autoderminación del pueblo de Puerto Rico, con resultados vinculantes, que incluya las cuatro fórmulas políticas: Estado Libre Asociado, Estadidad, Libre Asociación e Independencia. La delegación del Partido Nuevo Progresita (PNP) la rechazó”.

“Nosotros continuaremos utilizando todo a nuestro alcance a nivel local, federal e internacional para que el Congreso de los Estados Unidos de América incluya entre las alternativas que está dispuesto a considerar para atender la relación política entre Puerto Rico y los Estados Unidos, al Estado Libre Asociado. No puede ser democráticamente legítimo un proceso que excluya a la mitad de la población en la Isla”, añadió.

De aprobarse este proyecto, se permitiría un plebiscito vinculante para el domingo, 5 de noviembre de 2023.

El consenso entre miembros clave del Congreso sobre un borrador de discusión de la Ley del Estatus de Puerto Rico o el Puerto Rico Status Act, que establece un proceso para que el pueblo de Puerto Rico determine el futuro de su estatus político, incluye:

Autoriza un plebiscito patrocinado por el gobierno federal para resolver el estatus político de Puerto Rico.

Especifica y define las opciones de estatus no territoriales para Puerto Rico: Estadidad, Independencia y Soberanía en Asociación Libre con los Estados Unidos.

Proporciona una campaña de educación electoral objetiva, no partidista y financiada por el gobierno federal antes de la votación.

Establece un proceso y un tiempo definido para que el Departamento de Justicia de los EE. UU. revise los materiales de educación para votantes y el diseño de la boleta del plebiscito.

Autoriza los fondos necesarios para realizar un plebiscito inicial y, en su caso, un plebiscito de segunda vuelta. De ninguna de las tres opciones obtener una mayoría simple (50% más 1), se iría a una segunda vuelta entre las dos opciones de estatus con la mayor cantidad de votos válidamente obtenidos.

Describe la transición e implementación de cada opción de estatus con suficiente detalle para que los votantes elegibles en Puerto Rico tomen una decisión informada.

Asegura la implementación de la opción que elija la mayoría de los votantes elegibles en Puerto Rico.

El trámite para la aprobación de la Ley del Estatus de Puerto Rico: