Inter confirma que contrato de Wanda Vázquez como profesora termina este mes

La Universidad Interamericana de Puerto Rico (UIPR) confirmó que el contrato de la exgobernadora Wanda Vázquez como profesora de la institución educativa culmina el próximo 30 de mayo.

Luego de reportes de prensa que indican que la institución no renovaría el contrato de la exgobernadora, la reacción oficial de la universidad a este medio es que el contrato de esta como profesora de Justicia Criminal culmina a finales de este mes. La UIPR no especificó si el contrato sería renovado.

La exgobernadora ha estado en el ojo público luego de que a través de su representación legal admitiera que se está preparando para ser acusada a nivel federal por un caso relacionado a donativos a su campaña política, así lo confirmó la propia exfuncionaria junto con su abogado, Luis Plaza la pasada semana.

En entrevista con Telenoticias, Plaza estimó que su clienta sería acusada por un caso que describió como “técnico”.

“Yo no he cometido ningún delito, no he cometido ninguna conducta ilegal e incorrecta”, dijo la exgobernadora en la entrevista con Telenoticias. La defensa de Vázquez estaría proyectando algún tipo de movida de acusación para la próxima semana, según fuentes de este medio cercanas al equipo legal de la exgobernadora.

“Va a ser algo bien técnico”, dijo Plaza a Telenoticias, quien anticipó que están preparados para litigarlo. Así mismo descartó que vayan a ver vídeos o fotografías de su clienta tomando dinero. Incluso, el abogado sostuvo que de lo que se ha especulado en la prensa no ve ninguna acción ilegal de la campaña porque no hubo un requerimiento de donativos por parte del equipo político que respaldaba a Vázquez en la primaria contra el hoy gobernador, Pedro Pierluisi.

Vázquez contrató al abogado Plaza cuando las autoridades federales le requirieron el teléfono celular.