Hombre intenta atacar a empleada, pero termina con el brazo cortado

Un hombre que atacó a una empleada de una boletería en una central de transporte en México terminó con su mano cortada tras romper un cristal en el incidente.

Una grabación compartida por redes sociales, capturó el momento en que un hombre discutió con una taquillera en la central camionera de Huatulco, en Oaxaca.

El hombre solicitaba el reembolso de su boleto, ya que pidió un cambio de horario para salir a las 17:30 horas, mismo que no realizó la trabajadora.

Tras varios segundos de conversación, el sujeto tomó un gel antibacterial y lo lanzó en contra de la taquillera. Tras romper el cristal que dividía a la empleada del cliente, los demás pasajeros que esperaban el abordo a su autobús, decidieron salir de la terminal.

En el video se logra escuchar al hombre golpear la cabina en repetidas ocasiones. La mujer comenzó a pedir que el hombre se detuviera por el miedo a que la lastimara. El agresor comenzó insultar a la trabajadora, sin embargo, todo dio un giro inesperado.

“Llama a una ambulancia me estoy desangrando. Llama a una ambulancia. En serio”, comenzó a suplicar el hombre, quien le pedía ayuda a la mujer que segundos antes había agredido.

“No me voy a morir acá. No, no, no, no, no. Una ambulancia nada más”, seguía pidiendo el hombre, quien aparece segundos después con el brazo repleto de sangre.

La trabajadora decidió llamar a emergencias para que ayudaran al hombre, “No es posible. No. Tienes que ir a ver a mi hija”. Antes de finalizar el video, un hombre ingresó a la pequeña terminal para averiguar qué sucedía. Al preguntar por lo ocurrido, el hombre aseguró cortarse por “idiota”.

Hasta el momento ninguna autoridad ha mencionado qué sucedió con el hombre que aparece en la grabación. Misma que tiene fecha del 14 de mayo del presente año.