Senadora pide a Familia cambiar proceso para solicitud de PAN y TANF

La senadora novoprogresista Keren Riquelme solicitó al Departamento de la Familia (DF) proveer mecanismos convencionales, tal como solicitudes en papel, para facilitar que personas de escasos recursos económicos puedan aplicar ayuda mediante el Programa de Asistencia Nutricional (PAN) y el Programa de Ayuda Temporal para Familias Necesitadas, (TANF, por sus siglas inglés).

De igual forma, la senadora por acumulación también pidió a la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF) que los turnos para las solicitudes de aplicación de servicio también puedan brindarse de manera presencial, y no únicamente a través de plataformas digitales en la Internet.

“Hemos recibido muchas quejas de personas de escasos recursos económicos que no cuentan con la capacidad de solicitar ayuda como el PAN y el TANF mediante medios electrónicos. En Puerto Rico existe una brecha digital, particularmente en nuestros adultos mayores. Sabemos que la ADFAN ha dicho que los beneficios a estas personas se extienden automáticamente, pero muchos de los que están aplicando por primera vez enfrentan serios problemas porque no tienen acceso al Internet o no dominan el proceso. Por eso se hace imperativo que personas que no tengan Internet puedan ir a las oficinas regionales de la ADSEF y pedir turnos para llenar, en persona, solicitudes de asistencia”, señaló Riquelme.

En octubre de 2021, el Departamento de la Familia instituyó nuevos protocolos para cómo las personas pueden solicitar los beneficios de los programas PAN o el TANF, los cuales solo se pueden pedir mediante una plataforma digital en Internet.

“Personal de la ADSEF tiene instrucciones de ayudar a los solicitantes en el proceso de llenar sus solicitudes, pero la realidad es que hay muchos que no tienen la capacidad de hacerlo o, sencillamente no tienen acceso a la Internet. Cuando van a las oficinas regionales de la ADSEF los atienden guardias de seguridad. Esto tiene que cambiar porque se está haciendo bien difícil el proceso para muchos solicitantes”, aclaró Riquelme.

Según datos del DF, alrededor de 1.4 millones de ciudadanos reciben ayuda alimentaria mediante el PAN.

La Senadora adelantó que estará cursando comunicación escrita a la Secretaria de la Familia, Carmen Ana González, para juntas buscar una solución a esta problemática que se ve, de acuerdo a la legisladora, en muchas de las 88 oficinas de la dependencia a través de la isla.

“Sabemos el compromiso de los empleados del Departamento de la Familia, así como los de ADSEF, para ayudar a nuestro pueblo, por eso estamos confiados que atenderán con premura nuestro pedido”, concluyó diciendo la Senadora novoprogresista.